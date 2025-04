Ebola : fin de la sixième épidémie en Ouganda

L'ESSENTIEL Fin janvier, la sixième épidémie d’Ebola avait été annoncée en Ouganda.

Ce samedi, le pays a officiellement déclaré la fin de cette épidémie.

En tout, douze cas et deux décès liés au virus Ebola-Soudan ont été confirmés.

"L'épidémie actuelle de maladie à virus Ebola-Soudan est officiellement terminée, a indiqué ce samedi 26 avril le ministère de la Santé ougandais sur X. Cela fait suite à 42 jours sans nouveau cas depuis la sortie du dernier patient confirmé, le 14 mars."

12 cas et 2 morts confirmés en Ouganda

Fin janvier, la sixième épidémie d’Ebola avait été annoncée en Ouganda. Au total, douze cas et deux décès liés au virus Ebola-Soudan - un enfant de quatre ans et un infirmier - ont été confirmés. Deux autres cas et deux morts probables ont aussi été enregistrés. "Dix personnes se sont rétablies de l'infection, indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un communiqué. Au total, 534 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec les cas confirmés et probables et ont fait l'objet d'une surveillance étroite."

La maladie à virus Ebola se caractérise par de fortes fièvres et des hémorragies. L’Homme peut être infecté par le virus Ebola de trois façons : en touchant un animal infecté (vivant ou mort), au contact de liquides biologiques (urine, salive, sperme) d’une personne infectée ou encore par des matériaux contaminés. C’est avec l’apparition des premiers symptômes - fatigue, fièvre et céphalées - que le malade devient contagieux.

La souche Ebola-Soudan

Le taux de létalité d’Ebola est important chez l’Homme car il “se situe entre 30 et 90 % selon les épidémies et l'espèce virale”, précise l’Institut Pasteur. Actuellement, six espèces ont été identifiées : Zaïre, Bundibugyo, Soudan, Reston, Forêt de Taï et Bombali. En Ouganda, c’est la souche Ebola-Soudan qui sévit. D’après l’Agence France Presse (AFP), il n'existe actuellement pas de vaccin contre celle-ci. Mais un essai avait été lancé dans le pays en février dernier.

"Cette épidémie nous a posé de nouveaux défis, a déclaré le Dr Chikwe Ihekweazu, directeur régional par intérim de l'organisation pour l'Afrique, dans un communiqué. Elle a touché les communautés urbaines et rurales du pays et s'est déroulée dans un contexte de fortes contraintes financières mondiales.”

De fortes contraintes financières mondiales en raison, notamment, du retrait de l’aide humanitaire des États-Unis. Face à l’épidémie d’Ebola en Ouganda, les Nations unies avaient dû lancer, début mars, un appel de fonds pour lever 11,2 millions de dollars. Récemment, le gouvernement de Donald Trump a aussi annoncé son retrait de l’OMS, ce qui va fortement impacter les finances de l’instance de santé.

C’est en 1976 que le virus Ebola a été découvert, au Soudan et en République démocratique du Congo, où les épidémies avaient respectivement causé 151 et 280 morts. Ensuite, plusieurs flambées ont eu lieu, dont une très mortelle, touchant l’Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016. “Avec plus de 11.000 décès officiels, cette épidémie a fait 25 fois plus de victimes que les précédents épisodes observés depuis 40 ans”, souligne l’Institut Pasteur.