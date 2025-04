Mariage hétérosexuel : 9 Françaises sur 10 se disent «épanouies»

L'ESSENTIEL 90 % des femmes mariées se disent globalement épanouies, et 44 % pleinement. Les 18-34 ans sont les plus satisfaites, notamment sur le plan intime.

75 % ressentent frustration ou agacement envers leur conjoint, principalement à cause d'une répartition inéquitable des tâches domestiques (45 %), un problème encore plus criant chez les jeunes mères.

Enfin, même si peu de femmes admettent avoir franchi la ligne de l’infidélité, beaucoup vivent avec des doutes. Quant au divorce, il est envisagé par certaines, mais souvent repoussé par peur des conséquences ou par souci de stabilité.

En 2024, près de 240.000 mariages hétérosexuels ont été célébrés dans l’Hexagone, un chiffre en hausse. Mais derrière l’acte symbolique et l’idéal romantique, que vivent réellement les femmes une fois la bague au doigt ? L’enquête menée par Eve and Co, en partenariat avec l’institut Flashs, auprès de 1.000 femmes mariées hétérosexuelles, offre un éclairage nuancé et passionnant sur leur quotidien conjugal.

Premier constat : 90 % des femmes interrogées se disent épanouies dans leur mariage, et 44 % déclarent même l’être "pleinement". L’épanouissement est particulièrement fort chez les plus jeunes (59 % des 18-34 ans), signe que les nouvelles générations trouvent du sens à l’engagement.

La vie intime suit une tendance similaire, bien qu’un peu plus contrastée : 80 % des femmes se déclarent satisfaites sexuellement, mais 20 % pointent une insatisfaction dans ce domaine. Là encore, les plus jeunes sont les plus enthousiastes : 48 % des 18-34 ans jugent leur sexualité très épanouissante.

Les tâches ménagères, nerf de la frustration

Satisfaction ne veut pas dire absence de tensions : 75 % des femmes mariées reconnaissent ressentir de l’agacement ou de la frustration envers leur conjoint, souvent lié à la répartition inégale des tâches ménagères (45 %). D’autres motifs reviennent fréquemment : le manque de reconnaissance (39 %), la faible implication dans la vie de famille (25 %) ou encore les différences sur la gestion de l’argent (19 %).

Les jeunes mères sont les plus critiques : 58 % des femmes de 18-34 ans pointent le manque d’aide dans les tâches domestiques, un écart de 13 points avec l’ensemble des répondantes.

Amour et communication, oui... mais pas toujours simple !

Face aux tensions, 79 % des femmes disent parler à leur mari, mais seulement 37 % abordent les sujets qui fâchent immédiatement. Beaucoup préfèrent attendre le bon moment (42 %), et 20 % préfèrent se taire. En cause ? Le sentiment que "cela ne servirait à rien" ou que leur conjoint "devrait comprendre tout seul".

Les émotions restent le sujet le plus difficile à aborder (37 %), loin devant les tensions avec la belle-famille (20 %), l’organisation du quotidien (19 %) ou la sexualité (19 % également).

Bonne nouvelle : 70 % des femmes déclarent aimer profondément leur mari. Toutefois, 20 % parlent plutôt d’affection que d’amour, et 10 % expriment un détachement plus ou moins marqué, voire une absence totale de sentiment.

Pour 44 %, l’amour s’est renforcé avec les années. Mais 18 % avouent que leurs sentiments ont diminué, parfois drastiquement.

Infidélité : peu de passages à l’acte, beaucoup de doutes

Seules 8 % des femmes reconnaissent avoir trompé leur conjoint, un chiffre stable toutes générations confondues. Mais près de 20 % soupçonnent leur mari de l’avoir fait, sans preuve formelle. Au final, un tiers des femmes interrogées vivent avec l’idée — avérée ou incertaine — d’une infidélité passée.

Divorce : une option, souvent freinée par l'argent

30 % des femmes ont déjà envisagé de divorcer, mais beaucoup y ont renoncé, en premier lieu pour des raisons financières (41 %). D’autres facteurs pèsent lourd : les conséquences sociales ou familiales (38 %), la peur de recommencer à zéro (28 %) ou l’attachement à un certain confort (34 %). À retenir : 11 % des femmes disent ne pas avoir quitté leur mari par peur de sa réaction.