Les États-Unis banniront les colorants alimentaires artificiels d’ici 2026

L'ESSENTIEL Les États-Unis s'apprêtent à interdire les colorants alimentaires artificiels d'ici à fin 2026.

Dans l'Union européenne, certains ont été récemment interdits à cause de leurs effets sur la santé.

Des études montrent des liens entre ces substances et le risque de cancer colorectal et le TDAH.

E110, E102, E219 : ces termes disparaitront prochainement des emballages américains. Ils correspondent aux dénominations des colorants alimentaires artificiels. Mardi 22 avril, la Food and Drug Administration a annoncé que ces produits seront interdits d’ici à 2026, dans un communiqué.

Huit colorants artificiels prochainement interdits aux États-Unis

"Depuis trop longtemps, certains producteurs de produits alimentaires nourrissent les Américains de produits chimiques à base de pétrole à leur insu ou sans leur consentement, a déclaré le secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis, Robert F. Kennedy, Jr. Ces composés toxiques n'offrent aucun avantage nutritionnel et représentent des dangers réels et mesurables pour la santé et le développement de nos enfants. Cette ère touche à sa fin." Deux colorants alimentaires, un rouge et un orange, ne seront plus autorisés dans les prochains mois. Six autres le seront d’ici à fin 2026. Pour les remplacer, les autorités sanitaires vont accélérer les procédures d'autorisation pour quatre colorants naturels "dans les semaines à venir".

Colorants artificiels alimentaires : quels sont les risques pour la santé ?

En France, et dans l’Union européenne, les additifs alimentaires, dont les colorants artificiels, sont autorisés après évaluation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). "Sur cette base, la Commission établit une liste positive d'additifs autorisés auxquels un numéro E leur est attribué en indiquant les aliments dans lesquels ils peuvent être ajoutés et les doses maximales à utiliser, précise l’Anses. Seuls les additifs présents sur cette liste peuvent être ajoutés dans les denrées alimentaires."

Certains colorants ont ainsi été interdits ces dernières années, à l’image de l’additif E171, issu du dioxyde de titane. "Depuis janvier 2022, l’utilisation du E171 dans les denrées alimentaires n’est plus autorisée dans l’Union européenne, indique l’Anses. Cette décision résulte des conclusions de l’évaluation de l’Efsa sur cet additif qu’elle ne considère plus comme sûr pour la santé notamment en raison de préoccupations liées à sa potentielle génotoxicité." Des études ont montré qu’il peut induire des "cassures d’ADN" et des "dommages chromosomiques".

Cancer et TDAH : les risques associés aux colorants alimentaires artificiels

Dans The Conversation, Lorne J. Hofseth, directeur du Centre de recherche sur le cancer du côlon à l’Université de Caroline du Sud, alerte : "Bien qu'aucun des colorants alimentaires synthétiques approuvés par la FDA ne soit classé comme cancérigène, les recherches actuellement disponibles indiquent des risques potentiels pour la santé." Il souligne que les bactéries de l’intestin peuvent dégrader les composés des colorants artificiels en molécules associées au risque de cancer. "Des études ont montré que les colorants alimentaires artificiels peuvent se lier à l'ADN et aux protéines à l'intérieur des cellules, poursuit-il. Il y a aussi des preuves que les colorants synthétiques peuvent stimuler la machinerie inflammatoire du corps. Ces deux mécanismes peuvent poser un problème pour la santé du côlon et du rectum."

Chez les enfants, des études ont montré un lien entre le trouble de déficit de l’attention (TDAH) et les colorants alimentaires artificiels. "Ces recherches incluent une étude de 2012 qui suggère une association ‘faible mais fiable’ entre les colorants alimentaires et l'exacerbation des symptômes du TDAH, indique un article de National Geographic. Une autre étude établit un lien entre les colorants et des comportements tels que l'hyperactivité, que l'enfant ait ou non reçu un diagnostic de trouble du comportement comme le TDAH. Enfin, l'une des études les plus vastes et les plus qualitatives montre que les colorants alimentaires ont un effet indésirable faible mais significatif sur la cognition et le comportement des enfants, qu'ils soient ou non atteints de TDAH."