«Plus de honte de le dire» : Bertrand Chameroy de «C à Vous» se confie sur sa dépression

L'ESSENTIEL Bertrand Chameroy révèle avoir traversé une dépression début 2025.

Pendant trois semaines, il n’a pas assuré son poste de chroniqueur dans l’émission C à vous.

Il a été accompagné par des professionnels de santé et affirme ne plus avoir honte d’en parler.

"J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une "grosse grippe". En réalité, le mot exact était "dépression", confie le chroniqueur de C à vous, Bertrand Chameroy, dans une interview accordée à La Tribune dimanche. Je n'ai désormais plus honte de le dire. Personne ne devrait en avoir honte. Je me suis enfin écouté. J'avais besoin de ces trois semaines de mise au vert pour souffler, comprendre, me retrouver, me reconnecter aux belles choses de la vie. Et parler. C'est essentiel”.

Bertrand Chameroy : un suivi psychologique indispensable pour affronter la dépression

Début 2025, Bertrand Chameroy a souffert d’une dépression. Pendant trois semaines, le chroniqueur de 36 ans n’a plus été à l’antenne. Il se reposait. Aujourd’hui, il va mieux, grâce à ce temps de repos et à l’accompagnement dont il a bénéficié.

"Discuter avec les formidables personnes (psychologues, médecins, etc.) qui m'accompagnaient a été d'une aide précieuse, poursuit-il. Leur écoute et leurs conseils me permettent aujourd'hui d'avancer plus sereinement”.

Comme Bertrand Chameroy, plusieurs personnalités prennent publiquement la parole pour parler de cette maladie. Dernièrement, plusieurs sportifs comme le footballeur Paul Pogba ou le nageur Florent Manaudou ont par exemple confié avoir souffert de dépression.

"Le tabou de la santé mentale commence enfin - et seulement - à sauter, indique Bertrand Chameroy. Si les témoignages de personnalités sur les maux qui les rongent ou les ont rongées, et qui touchent également des millions de Français, peuvent en aider ne serait-ce qu'un, ce sera une belle avancée."

Diagnostiquer la dépression

D’après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Parmi les pays européens, la France est particulièrement touchée, avec le plus haut taux de dépression, à 11 %, d’après la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees).

Mais comment savoir si l’on souffre de dépression ? C’est un médecin qui posera le diagnostic définitif. Il faut aller consulter si vous avez plusieurs de ces symptômes :

une humeur dépressive ;

une perte de l’élan vital ;

des idées de mort ou de suicide ;

une fatigue inexpliquée ;

un sentiment d’angoisse ;

une perte d’appétit ;

un ralentissement psychomoteur ;

des troubles du sommeil ;

des troubles de l’attention ;

des problèmes de concentration et de mémoire.

Une fois diagnostiquée, le principal traitement de la dépression est le suivi d’une psychothérapie et, pour les cas de dépression modérée ou sévère, la prise d’antidépresseurs.