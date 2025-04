La France interdit la vente et l’importation des coupe-faim à base de Garcinia cambogia

L'ESSENTIEL Le gouvernement français suspend la vente et l’importation des compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia, censés favoriser la perte de poids.

Ces coupe-faim pourraient avoir des effets indésirables graves, comme des atteintes cardiaques, hépatiques, digestives (pancréatites) ou encore psychiatriques.

Il devrait y avoir un rappel de produits de tous les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia présents sur le marché.

Il ne sera désormais plus possible de trouver des coupe-faim à base de Garcinia cambogia, une plante censée favoriser l’amaigrissement. Ce vendredi, le gouvernement a suspendu leur vente ainsi que leur importation en France, car ils peuvent entraîner de graves effets indésirables pour la santé.

Garcinia cambogia : une plante interdite dans les médicaments depuis 2012

En 2012, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait interdit l’utilisation de cette plante dans les médicaments à visée amaigrissante. "Ces préparations n’ont pas prouvé leur efficacité et peuvent exposer le patient à des risques pour sa santé", indiquait le communiqué. En revanche, les compléments alimentaires n’étaient pas concernés par cette décision et donc toujours en vente.

En mars dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) s’est penchée sur ces compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia. Dans un communiqué, l’instance a déconseillé leur usage. "Leur consommation est à l’origine d’effets indésirables sévères, en particulier des hépatites aiguës, y compris chez des personnes n’ayant aucun antécédent médical", indique l’Anses.

Récemment, le gouvernement français a informé la Commission européenne des conclusions de l’Anses, en appelant à des mesures européennes. En attendant, la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ont donc choisi d’intervenir au niveau national, pour "protéger les consommateurs", indiquent-ils dans un communiqué relayé par l’Agence France Presse (AFP).

Rappel des compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia

Dans un arrêté daté du 15 avril, à effet immédiat, les ministres ont donc acté la suspension de "l'introduction depuis un État membre de l'Union européenne, l'importation depuis un pays tiers, et la mise sur le marché national des compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia".

En parallèle, ils ont également "interdit tout écoulement des stocks déjà présents sur le marché, compte tenu du risque sanitaire aigu identifié", ce qui entraîne un rappel de produits de tous les compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia présents sur le marché. Les ministres préviennent que "les services d'inspection du ministère seront amenés à réaliser des contrôles pour vérifier l’effectivité de ces mesures".

D’après les derniers chiffres, l’Anses a identifié 340 compléments alimentaires à base de Garcinia cambogia commercialisés en France, principalement sur Internet. Toujours selon cette instance de santé, entre 2009 et mars 2024, 38 cas d'effets indésirables ont été signalés en France. Parmi ceux-ci, certains étaient graves comme des atteintes cardiaques, hépatiques, digestives (pancréatites) ou encore psychiatriques.