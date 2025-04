Pour la première fois dans le monde, un bébé naît grâce à une FIV réalisée par IA

L'ESSENTIEL Un bébé est né au Mexique suite à une FIV, assistée par l'IA.

L'IA a permis d'automatiser 23 étapes du processus.

Les résultats étaient supérieurs et plus précis, en comparaison à ceux des embryobiologistes humains.

L’intelligence artificielle s’intègre dans tous les domaines, même celui de la procréation médicalement assistée. Depuis plusieurs années déjà, elle permet d’aider les médecins dans le processus de sélection des spermatozoïdes et des ovules. Mais pour la première fois dans le monde, elle a récemment permis la réalisation d’une fécondation in vitro. Dans Reproductive Biomedicine online, des scientifiques issus de différentes universités aux États-Unis, au Mexique et en Espagne, annoncent qu’un bébé est né, suite à cette opération automatisée grâce à l’IA.

FIV : 23 étapes du processus automatisées grâce à l'IA

Cette naissance est survenue après un processus appelé "conception réalisée grâce à un système d'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI)". La méthode est utilisée depuis les années 1990, mais pour la première fois, elle a été totalement automatisée et commandée numériquement. "Le système a été développé comme un poste de travail automatisant chacune des 23 étapes de la procédure ICSI standard, précisent les auteurs de l’étude. Ces étapes étaient réalisées indépendamment, soit sous contrôle de l'intelligence artificielle (IA), soit sous contrôle numérique d'un opérateur à distance." En temps normal, toutes ces étapes sont réalisées manuellement par des embryologistes. Mais les scientifiques expliquent que les "performances" peuvent fortement varier d’un individu à l’autre. Pour le Dr Jacques Cohen, co-auteur de l’étude, l’automatisation de ce processus "représente une solution révolutionnaire qui promet d'améliorer la précision, l'efficacité et la cohérence des résultats". Cela pourrait aussi améliorer la survie des ovules et optimiser le moment de l'injection.

IA et FIV : une "précision dépassant les capacités humaines"

Le cas décrit dans cette étude est celui d’une femme de 40 ans au Mexique : cinq ovules ont été assignés à la fécondation par ICSI automatisée, et trois ont été utilisés comme témoins par ICSI manuelle standard. Quatre des cinq ovules injectés dans le système automatisé ont obtenu une fécondation normale et trois dans le groupe témoin manuel. Ensuite, le transfert a été réalisé, et la grossesse s’est déroulée normalement jusqu’à l’accouchement. Pour le professeur Mendizabal-Ruiz, co-auteur de l’étude, ce nouveau système automatisé permet de sélectionner "les spermatozoïdes de manière autonome" et il est capable d’immobiliser précisément leur partie médiane "à l'aide d'un laser prêt à l'injection, exécutant ce processus rapide et précis avec une précision dépassant les capacités humaines".

Vers une utilisation plus développée de l'IA dans les procédures de FIV ?

Des travaux avec un plus grand nombre de cas doivent être réalisés pour garantir l’efficacité de ce système, mais les scientifiques se réjouissent d’ores et déjà. "Les progrès réalisés jusqu'à présent, validés par une naissance vivante et saine, marquent une étape importante vers l'automatisation complète du laboratoire de FIV", concluent-ils. D’autant que l’IA est désormais impliquée dans de plus en plus de processus : surveillance du développement des embryons, prédiction des résultats, évaluation du sperme ou cryoconservation.