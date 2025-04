Perte de mémoire : « Je n'ai aucun souvenir d'un match de rugby que j'ai joué », confie Sébastien Chabal

L'ESSENTIEL Sébastien Chabal révèle souffrir de pertes de mémoire importantes, au point d’avoir oublié ses matchs et la naissance de sa fille.

Ces troubles pourraient être liés aux chocs à la tête répétés durant sa carrière de rugbyman.

Les commotions cérébrales peuvent entraîner des lésions cérébrales permanentes et des maladies neurodégénératives comme la démence.

"Je n’ai aucun souvenir d’une seule seconde d’un match de rugby que j’ai joué, explique Sébastien Chabal, ancien joueur de rugby, dans une interview accordée à Legend. Je ne me souviens pas d’une seule des 62 Marseillaises que j’ai vécues. Je ne me souviens de rien”.

"Pets au casque" : Sébastien Chabal ne se souvient plus de la naissance de sa fille

Et il n’y a pas que les souvenirs professionnels qui se sont estompés. Il dit avoir oublié la naissance de sa fille et ne plus se rappeler de beaucoup d’autres moments. "J’ai deux ou trois souvenirs d’enfance et encore je ne suis pas sûr que je m’en rappelle ou si on me les a racontés”. Durant l’entretien, Sébastien Chabal parle de pets au casque”, mais jamais de commotions cérébrales. Pourtant, dans les sports de contact comme le football américain, le hockey sur glace ou encore le rugby, les chocs à la tête sont réguliers. À long terme, ces chocs à la tête peuvent endommager la santé des joueurs. Les traumatismes crâniens peuvent entraîner des commotions cérébrales, c’est-à-dire un changement temporaire de la fonction cérébrale pouvant avoir des conséquences graves, notamment des lésions cérébrales permanentes, selon le Manuel MSD.

Commotions cérébrales : plus de risque d’encéphalopathie traumatique chronique

Les commotions cérébrales à répétition augmentent le risque d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE), que le Manuel MSD définit comme ”une dégénérescence progressive des cellules cérébrales due à plusieurs traumatismes crâniens, généralement chez des athlètes, mais également chez des soldats exposés à une explosion”. Une CTE se dégrade généralement vers une démence incurable.

Depuis plusieurs années, le lien entre les chocs répétés à la tête et les lésions cérébrales est prouvé. Une étude publiée dans la revue Frontiers indiquait, par exemple, que les athlètes pratiquant des sports de contact étaient 68 fois plus susceptibles de développer une ETC. Ce qui les rend, à terme, également plus à risque de développer des maladies neurodégénératives.

Des procédures judiciaires ont d’ailleurs été engagées par d’anciens athlètes au Royaume-Uni. C’est le cas des anciens rugbymans Alix Popham ou Steve Thompson contre leurs fédérations, anglaise et galloise, ainsi que le World Rugby pour démence précoce qui serait due, selon eux, aux commotions cérébrales.