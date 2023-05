Sports de contact : mieux dépister et traiter les joueurs pour éviter les troubles neurologiques et cognitifs

L'ESSENTIEL Des chercheurs plaident pour un meilleur dépistage neurologique et cognitif des joueurs professionnels de sports de contact.

Un joueur de 54 ans a été diagnostiqué d’une hydrocéphalie grâce à une IRM.

Il a pu être soigné grâce à un traitement.

Les chocs à la tête de certains sports de contact peuvent, à long terme, endommager la santé des joueurs. Football, rugby, football américain… les professionnels ont des traumatismes crâniens, souvent répétitifs, et des commotions cérébrales. Ceux-ci sont susceptibles d'augmenter leur risque de développer une encéphalopathie traumatique chronique (CTE) que le Manuel Merck définit comme “une maladie dégénérative progressive du cerveau qui peut se produire après des traumatismes crâniens ou par explosions répétitives.” Une CTE se dégrade généralement vers une démence incurable. Toutefois, des chercheurs d'outre-Atlantique ont voulu vérifier si d'autres troubles ne pouvaient pas être responsables des symptômes observés chez les sportifs.

Sports de contact : un athlète atteint d'hydrocéphalie

Dans une étude publiée dans la revue Current Sports Medicine Reports, des scientifiques se sont intéressés au cas d’un ancien joueur de football américain professionnel de 54 ans très exposé aux commotions cérébrales durant sa carrière. Il souffrait de différents symptômes : troubles cognitifs, comportementaux et de personnalité.

L'homme participait à la Football Players Health Study (FPHS) à Harvard, une étude en cours qui vise à mieux appréhender la santé à long terme des anciens joueurs de la National Football League (NFL). Comme les autres volontaires, l’athlète a passé davantage d’examens que ce qui est classiquement fait chez les sportifs de haut niveau. Ainsi, une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale a permis de lui diagnostiquer une hydrocéphalie. Il s'agit d'une maladie qui se caractérise par la présence d'un trop gros volume de liquide céphalo-rachidien dans les cavités du cerveau, appelées ventricules.

Troubles neurologiques : il faudrait un dépistage complet pour les joueurs

Après le diagnostic, le patient a été traité. Un shunt ventriculopéritonéal lui a été posé lors d'une opération. Il s’agit d’un type de dispositif médical utilisé pour soulager la pression exercée sur le cerveau à cause de l'accumulation de liquide. Depuis, ses symptômes - troubles cognitifs, comportementaux et de personnalité - se sont beaucoup améliorés.

"Il est important de toujours essayer de comprendre pourquoi une personne subit un changement, a déclaré Adam Tenforde, auteur de cette étude, dans un communiqué. Il peut y avoir des préjugés inconscients sur les athlètes, anciens et actuels, et ces préjugés peuvent affecter les soins. Les professionnels de santé peuvent supposer qu'un déclin cognitif est le signe d’un diagnostic incurable [de CTE et donc de démence]. Mais l'une des principales conclusions de notre travail est que lorsque nous adoptons une approche plus globale, nous pouvons trouver des explications alternatives et un diagnostic traitable.”

Les scientifiques plaident donc pour un dépistage plus large et plus systématique chez les sportifs, car, en fonction des maladies, des traitements existent pour soulager les maux neurologiques et cognitifs.