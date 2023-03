Démence : les discriminations subies au cours de la vie augmentent le risque

L'ESSENTIEL Dans le cadre de l’étude, 6.509 personnes ont effectué cinq examens cliniques et ont répondu à des questions sur les discriminations qu’ils ont subies au cours de leur vie.

La prévalence de la discrimination était de 42 % pour l'ensemble des volontaires et de 72 % pour les personnes noires.

Les participants ayant déclaré avoir été victimes de discrimination dans plus de deux situations présentaient un risque plus élevé de démence.

"Nous devons mieux comprendre comment les expériences de discrimination influencent la santé et le risque de démence, ainsi que les disparités raciales/ethniques." C’est ce qu’a déclaré Mike Bancks, professeur d'épidémiologie à la Wake Forest University School of Medicine (États-Unis) dans un communiqué. Avec plusieurs chercheurs, il a réalisé une étude pour savoir si les discriminations peuvent constituer un facteur de risque de démence. Pour rappel, la démence est "un syndrome, généralement chronique ou évolutif, dans lequel on observe une altération de la fonction cognitive, plus importante que celle que l’on pourrait attendre du vieillissement normal", indique l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Déclin cognitif : plus de 6.500 adultes ont réalisé cinq examens cliniques

Dans le cadre des recherches, publiées dans la revue Alzheimer’s & Dementia, les scientifiques ont évalué les données de la Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), une cohorte impliquant 6.509 hommes et femmes habitant à Baltimore, Chicago, Forsyth County, Caroline du Nord, Los Angeles, New York City et St Paul. Les participants ont été contactés par téléphone chaque année et ont dû réaliser cinq examens cliniques entre 2000 et 2018.

Les auteurs ont interrogé les volontaires sur les discriminations qu’ils subissaient au quotidien ou ont vécues au cours de leur vie. Ils leur ont demandé s'ils avaient été traités de manière injuste dans six situations différentes, par exemple en se voyant refuser une augmentation de salaire ou en étant traités de manière injuste par la police. Les adultes devaient également indiquer la potentielle raison de ce traitement injuste, comme l’origine, la religion, le sexe, l'apparence physique, les revenus ou l'orientation sexuelle.

Un lien entre les discriminations et l'incidence de la démence

Selon les résultats, la prévalence de la discrimination au cours de la vie était de 42 % pour l'ensemble des participants et plus élevée chez les adultes noirs (72 %). Au cours d’un suivi d’environ 15 ans, 466 cas de démence ont été enregistrés. Les personnes ayant déclaré avoir été victimes de discrimination dans plus de deux situations au cours de leur vie présentaient un risque plus élevé de démence.

D’après Mike Bancks, quelques mécanismes peuvent relier les expériences de discrimination au cours de la vie au déclin cognitif, tels que le stress chronique, le fait de recevoir des soins de santé inadéquats ou tardifs, l'hypertension artérielle non-diagnostiquée ou non-traitée. "Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires", a-t-il conclu.