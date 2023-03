Démence : manger des aliments riches en magnésium réduit les risques

L'ESSENTIEL Consommer 550 milligrammes de magnésium par jour conduit à avoir une meilleure santé cérébrale en vieillissant.

Ce sont les femmes ménopausées qui profitent le plus des bienfaits du magnésium sur le cerveau.

Pour les chercheurs, il faudrait recommander la consommation plus élevée de magnésium dès le plus jeune âge pour prévenir la démence.

Pour garder un cerveau en pleine forme et éloigner les risques de démence en vieillissant, il ne faut pas hésiter à mettre des aliments riches en magnésium dans son assiette comme des épinards, des graines de lin ou encore des noix. Telles sont les conclusions d’une étude menée à l'université nationale australienne et présentée dans la revue European Journal of Nutrition.

Le magnésium aide à lutter contre le rétrécissement du cerveau lié à l’âge

Pour ces travaux, les chercheurs ont étudié les dossiers de plus de 6.000 personnes âgées de 40 à 73 ans ayant intégré l’étude britannique UK Biobank. Les participants devaient entre autres remplir un questionnaire pour estimer leur apport quotidien en magnésium.

L’équipe a relevé que les individus qui consomment plus de 550 milligrammes de magnésium par jour, ont un âge cérébral qui est d'environ un an plus jeune au moment où ils atteignent 55 ans par rapport à ceux ayant un apport quotidien d'environ 350 milligrammes.

"Notre étude montre qu'une augmentation de 41 % de l'apport en magnésium pourrait entraîner une réduction du rétrécissement du cerveau lié à l'âge, qui est associée à une meilleure fonction cognitive et à un risque plus faible ou à un retard d'apparition de la démence plus tard dans la vie", explique l’auteure principale Khawlah Alateeq dans un communiqué.

La Dr Erin Walsh qui a également travaillé sur cette recherche, précise : "nous avons également constaté que les effets neuroprotecteurs d'une plus grande quantité de magnésium alimentaire semblent profiter davantage aux femmes qu'aux hommes et plus encore aux femmes ménopausées qu'aux femmes pré-ménopausées, bien que cela puisse être dû à l'effet anti-inflammatoire du magnésium".

Magnésium : augmenter l’apport pour prévenir la démence

Face à l’absence de traitements pharmacologiques contre la démence, les chercheurs estiment qu’il faut favoriser la prévention contre les maladies neurodégénératives et le déclin cognitif. Pour eux, recommander d’absorber plus de magnésium via notre alimentation dès le plus jeune âge est une des solutions à envisager.

Khawlah Alateeq explique "l'étude montre qu'un apport alimentaire plus élevé en magnésium peut contribuer à la neuroprotection plus tôt dans le processus de vieillissement et que les effets préventifs peuvent commencer dans la quarantaine ou même plus tôt". Elle ajoute : "cela signifie que les personnes de tous âges devraient faire plus attention à leur apport en magnésium".