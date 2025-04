Les “empreintes digitales” du cancer révélées par les infrarouges

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont utilisé la technique d'empreinte moléculaire par infrarouge pour repérer les mélanges moléculaires complexes présents dans le plasma.

Cela a permis d'identifier l'empreinte moléculaire infrarouge du cancer des poumons. Le test présente une précision de 81 %.

Ce type d'analyse permettrait d'éviter les biopsies lors du diagnostic de cancer.

Actuellement, la majorité des diagnostics du cancer passe par des procédures invasives et douloureuses comme des biopsies. Des chercheurs de l’Université Louis-et-Maximilien de Munich ont fait une découverte qui pourrait simplifier grandement l'identification de certaines tumeurs malignes courantes. Des empreintes cancéreuses ont été identifiées dans le plasma sanguin grâce à une lumière infrarouge pulsée.

Leur étude a été publiée dans la revue ACS Central Science le 9 avril 2025.

Infrarouge : des profils chimiques révélateurs du cancer dans le plasma

Le plasma, composant liquide du sang dépourvu de cellules, transporte diverses molécules telles que des protéines, des métabolites, des lipides. Certaines d’entre elles peuvent être révélatrices de problèmes de santé comme le cancer. Partant de ce constat, les scientifiques ont cherché une méthode pour les repérer rapidement et ont eu l’idée de tester une technique appelée empreintes moléculaires infrarouges à base de laser. Cela consiste à envoyer des impulsions ultracourtes de lumière infrarouge à travers le plasma pour repérer les mélanges moléculaires complexes présents.

Dans un premier temps, l’équipe a analysé des échantillons de plasma de 2.533 participants, dont certains étaient atteints d'un cancer du poumon, de la prostate, du sein ou de la vessie, avec la lumière infrarouge. Pour chaque prélèvement, les scientifiques ont enregistré le profil lumineux émis par les mélanges moléculaires du plasma, appelé “empreinte moléculaire infrarouge”. Ils ont ensuite confié les données obtenues à un modèle d'apprentissage automatique pour qu’il identifie les signatures moléculaires associées aux quatre types de cancer.

La technique d'analyse a affiché une très bonne précision dans la détection des signatures infrarouges spécifiques au cancer du poumon, atteignant jusqu’à 81 % de réussite. En revanche, le modèle informatique a enregistré des taux inférieurs pour la détection des trois autres cancers.

Empreinte moléculaire : vers une facilitation du diagnostic du cancer

"L'empreinte moléculaire infrarouge par laser détecte le cancer, démontrant ainsi son potentiel pour le diagnostic clinique", explique l’auteure principale Mihaela Žigman.

Ainsi, la scientifique et ses collègues souhaitent désormais étendre et tester cette approche avec d’autres types de cancer et d'autres pathologies. "Grâce à de nouveaux développements technologiques et à une validation indépendante par des études cliniques suffisamment poussées, elle pourrait déboucher sur des applications généralisables et se traduire en pratique clinique, faisant progresser la façon dont nous diagnostiquons et dépistons le cancer aujourd'hui", explique-t-elle dans un communiqué.