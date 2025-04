Frigo : attention à ne pas dépasser cette température

L'ESSENTIEL La température moyenne des réfrigérateurs domestiques en Europe est de 6,4 °C.

95 % des appareils étudiés ont une température inférieure à 10°C.

Une température en dessous de 4°C dans un frigo permet de stopper la croissance de la majorité des microorganismes, notamment les salmonelles.

Le frigo est un élément essentiel de la lutte contre les infections d’origine alimentaire dues aux bactéries pathogènes, telles que Listeria monocytogenes. L’appareil réfrigérant aide à ralentir la croissance de ces micro-organismes dans la nourriture, tout en préservant les qualités nutritionnelles des aliments. Mais pour être parfaitement efficace, il doit offrir une température assez basse. L’Anses a voulu vérifier si les Européens réglaient correctement leur réfrigérateur. Et la réponse est non.

Les réfrigérateurs européens sont plus chauds qu’ils ne devraient

Pour cette étude parue dans Food Microbiology, les scientifiques de l’unité Salmonella et Listeria du Laboratoire de sécurité des aliments de l’Anses ont passé en revue les résultats de 17 études et 10 enquêtes nationales sur l’utilisation des frigos, menées dans 16 pays européens (14 membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège). Ils ont remarqué que la température moyenne des réfrigérateurs domestiques était de 6,4 °C, soit deux degrés au-dessus des recommandations faites au grand public. Il est, en effet, conseillé d'avoir une température en dessous de 4 °C afin "de stopper la croissance de la majorité des micro-organismes, notamment les salmonelles qui sont une source importante de maladies d’origine alimentaire en Europe."

Autre découverte : 95 % des appareils affichaient moins de 10 °C. Les chercheurs précisent aussi dans leur communiqué "qu'aucune différence notable n’a été décelée entre les pays malgré les différences climatiques”. La variabilité des températures affichées dépendait avant tout de l’âge de l’appareil, du réglage du thermostat, de la fréquence et de la durée d’ouverture de la porte ainsi que du taux de remplissage du frigo.

Frigo : les bons gestes qui évitent les intoxications alimentaires

Pour préserver les aliments et limiter les risques d’intoxication alimentaire, il est préférable de vérifier régulièrement que la température du frigo est bien entre zéro et 4 degrés grâce à un thermomètre. "Dans les réfrigérateurs récents, cet ajout ne devrait cependant pas être nécessaire, car ils sont dotés d'une pastille indiquant si la température est bien inférieure à 4 °C au point le plus froid", précise l’Anses sur son site.

Il est également recommandé de :