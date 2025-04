Le riz brun n’est pas aussi bon pour la santé qu’on le pense !

L'ESSENTIEL Les taux d’arsenic dans le riz brun sont plus élevés que dans le riz blanc, même si le riz brun est souvent considéré comme une alternative plus saine.

Selon les chercheurs, les concentrations d’arsenic dans le riz cultivé aux États-Unis sont considérablement inférieures à celles du riz cultivé à l’étranger.

Dans le pays, la consommation de riz brun présente un risque important d’arsenic pour les enfants de moins de 5 ans.

Le riz brun est souvent considéré comme une alternative saine au riz blanc en raison des nutriments supplémentaires contenus dans le son de riz. "Cependant, la proposition d'amélioration de la santé en remplaçant le riz blanc par du riz brun dans les régimes alimentaires ne tient pas compte d'un problème potentiel de sécurité alimentaire : l'exposition à l'arsenic", selon des chercheurs de l’université d'État du Michigan (États-Unis).

Plus d’arsenic dans le riz brun

C’est pourquoi dans une récente étude, publiée dans la revue Risk Analysis, ces derniers ont voulu comparer l'exposition potentielle à l'arsenic, qui est hautement toxique, et les risques associés entre le riz brun et le riz blanc pour les populations américaines. Plus précisément, après avoir comparé les aspects nutritionnels du riz brun et du riz blanc, l’équipe a utilisé les données de la base de données "What We Eat in America" de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition pour calculer les apports journaliers moyens en riz brun et blanc.

Selon les résultats, la concentration d'arsenic inorganique du riz blanc et du riz brun variait considérablement selon les régions. Pour le riz cultivé aux États-Unis, les auteurs ont constaté que la proportion d'arsenic inorganique, plus fréquemment présent dans les fruits de mer et d'autres aliments mais moins toxique car il est facilement éliminé par l'organisme, était de 33 % dans le riz blanc et de 48 % dans le riz brun, tandis que pour le riz cultivé à l'échelle mondiale, 53 % de l'arsenic total du riz blanc était inorganique, et 65 % dans le riz brun.

Les jeunes enfants sont plus vulnérables à l’exposition à l'arsenic dans le riz

"Étant donné que les jeunes enfants consomment beaucoup plus d'aliments par rapport à leur poids corporel que les adultes, il a été constaté que la consommation de riz brun chez les jeunes enfants augmentait plus sensiblement les expositions à l'arsenic d'origine alimentaire. Toutefois, l'exposition à l'arsenic liée au riz ne présente aucun risque aigu pour la santé publique de l'ensemble de la population américaine", peut-on lire dans les recherches.

D’après les auteurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour démontrer si les risques éventuels liés à cette exposition sont en partie atténués par les bienfaits nutritionnels potentiels du son de riz.