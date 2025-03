L’auto-hypnose peut-être une solution pour gérer le stress

L'ESSENTIEL Une étude révèle que l'auto-hypnose permet de réduire significativement le stress, avec 89 % des participants initialement stressés observant une amélioration après un programme dédié.

Trois mois après, 83 % des participants ayant réduit leur stress ont conservé ce bénéfice.

L’auto-hypnose apparaît comme un outil permettant d'apaiser et de renforcer la résilience face au stress du quotidien.

L'hypnose, l'arme fatale contre le stress ? Entre le 27 août et le 17 septembre 2024, 2 266 participants ont pris part à une recherche via une application d’auto-hypnose. Parmi eux, 953 ont suivi le programme conçu pour réduire le stress par l’auto-hypnose. Les résultats sont impressionnants : 76 % des participants ont constaté une diminution de leur stress. 89 % de ceux initialement stressés ne l’étaient plus après le programme. 83 % ont maintenu cette amélioration trois mois après.

Pourquoi l’hypnose est-elle efficace ?

Le stress, bien qu’utile en tant que mécanisme d’adaptation, peut devenir un véritable fardeau émotionnel. L’auto-hypnose permet de mieux comprendre et maîtriser ces réactions inconscientes en agissant directement sur notre perception du stress.

Pour pratiquer l’auto-hypnose, il faut d’abord définir un objectif précis, se concentrer sur un seul problème à la fois, puis entrer en transe hypnotique en utilisant des techniques comme la respiration ventrale ou la fixation d’un point. Une fois en transe, l’auto-suggestion et la visualisation permettent d’agir positivement sur l’inconscient pour résoudre les problèmes, ce qui contribue à diminuer le stress.

Lors de l’étude, les participants ont été évalués sur une échelle de stress. Les personnes n’ayant jamais pratiqué l’auto-hypnose présentaient des niveaux de stress plus élevés que celles ayant déjà expérimenté cette pratique.

Vers une adoption plus large de l’auto-hypnose

L’un des points forts de l’auto-hypnose est sa capacité à offrir des résultats durables. Même trois mois après la fin du programme, une majorité des participants ayant réduit leur stress ont conservé cet apaisement. En intégrant cette méthode à leur quotidien, ils ont pu :

. Anticiper et mieux gérer les situations stressantes.

. Utiliser des outils concrets pour retrouver rapidement un état de sérénité.

. Renforcer leur résilience face aux défis du quotidien.

Cette étude renforce l’idée que l’auto-hypnose est une solution accessible et efficace pour mieux vivre le stress. Que ce soit pour prévenir, soulager ou mieux rebondir face aux tensions du quotidien, cette pratique semble offrir un véritable levier d’amélioration du bien-être mental.