Est-il possible de vivre sans anxiété ?

L'ESSENTIEL L'anxiété doit être comprise comme un signal d'alarme qui survient souvent à la suite d'événements stressants.

Elle peut se manifester par des crises d'angoisse intense.

Alimentation équilibrée, relaxation et exercice physique permettent de mieux gérer l'anxiété.

L'anxiété est une émotion universelle qui concerne tout le monde tout au long de sa vie. Elle peut se manifester sous différentes formes, d'une simple appréhension à des crises d'angoisse plus intenses. Contrairement à ce qu'on peut parfois penser, elle n'est pas un ennemi à combattre, mais plutôt un signal d'alarme à écouter.

Que veut dire l'anxiété ?

On ressent en général de l'anxiété quand on envisage des difficultés à venir, que ce soit sous forme de pensées négatives, voire même catastrophiques. Elle peut être amplifiée par son environnement, mais aussi par des expériences passées, en particulier des traumatismes.

Elle survient en général à la suite d'événements stressants, comme par exemple des changements professionnels ou personnels, mais elle peut aussi être une réponse naturelle à l'inconnu. Dans tous les cas, son rôle est d'aider à s'adapter aux situations difficiles.

Comment peut-on la gérer ?

Gérer son anxiété implique de réfléchir de façon globale avec des stratégies de relaxation, une alimentation équilibrée, ainsi qu'une activité physique régulière. Certaines techniques de respiration profonde, comme la cohérence cardiaque, mais aussi la méditation, peuvent aider à calmer les pensées et à réduire les tensions physiques.

De nombreuses études ont aussi montré qu'une alimentation riche en fruits, légumes et oméga-3 peut réduire l'anxiété en fournissant au cerveau les nutriments dont il a besoin. L'exercice physique est également primordial pour libérer des endorphines, c'est-à-dire des hormones naturelles du bien-être.

Parler de son anxiété

Le soutien social et la communication jouent un rôle essentiel pour apprendre à gérer son anxiété. Savoir parler de ses émotions avec ses proches ou un professionnel peut être libérateur et surtout aider à mettre en perspective les pensées liées à l'anxiété.

C'est pourquoi un environnement où chacun peut se sentir en confiance et exprimer ses sentiments sans crainte d'être jugé permet de se sentir soutenu et moins seul face à son anxiété. En étant patient et compréhensif envers vous-même et les autres, vous reconnaîtrez que l'anxiété est une expérience commune avec laquelle nous pouvons tous apprendre à vivre.

En savoir plus : "Techniques de gestion de l’anxiété : 5 livres en 1: Angoisse et anxiété, Cultivez la pensée positive, Comment stopper les attaques de panique, Vaincre ... sociale, Se guérir du stress" de Derick Howell.