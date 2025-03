Troubles de l’érection : une nouvelle séquelle du Covid long ?

L'ESSENTIEL Les problèmes d’érection ne sont pas toujours apparus immédiatement : si 68 % des cas ont été signalés dans les 28 jours suivant l'infection, 4,3 % ont concerné des troubles apparus plusieurs mois après.

Ces troubles pourraient être causés par l’inflammation, des dommages vasculaires liés au virus, ainsi que par d’autres symptômes du Covid long comme la fatigue, l’anxiété et les troubles du sommeil.

25 % des hommes affectés ont vu une amélioration de leur état, parfois en seulement un mois, mais près de la moitié souffraient encore du problème deux ans après l'infection.

Si la fatigue, l'essoufflement, l’altération du goût ou les troubles cognitifs sont souvent cités parmi les symptômes du Covid long, la dysfonction érectile pourrait potentiellement s’ajouter à la liste. Une étude publiée récemment dans la revue Scientific Reports révèle que 19 % des hommes hospitalisés pour cause de Covid-19 ont signalé des troubles de l’érection persistants, pouvant durer jusqu'à deux ans après l'infection.

Des dégâts sur le système vasculaire

Menée dans 20 hôpitaux au Japon entre mars et septembre 2021, la recherche s'est intéressée à 609 hommes d'un âge médian de 48 ans, tous hospitalisés en raison du Covid-19. Parmi eux, 116 ont déclaré avoir souffert de dysfonction érectile après leur hospitalisation, dont 86 encore un an plus tard, 70 deux ans après, et 40 aux deux moments. Les problèmes d’érection ne sont pas toujours apparus immédiatement. Si 68 % des cas ont été signalés dans les 28 jours suivant l'infection, 4,3 % ont vu les troubles apparaître plusieurs mois après.

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer cette association, note le magazine Forbes, qui a repéré l’étude. Le virus SARS-CoV-2 provoque une inflammation et une diminution du taux d'oxygène dans le sang, ce qui peut endommager l'endothélium vasculaire, la paroi interne des vaisseaux sanguins. Or, une bonne circulation sanguine est essentielle pour irriguer les corps caverneux du pénis, et obtenir et maintenir une érection. L'obstruction des vaisseaux sanguins pourrait ainsi contribuer au trouble.

L'anxiété peut aggraver le trouble de la fonction érectile

D'autres symptômes du Covid long pourraient également être impliqués. Les travaux ont montré que les hommes souffrant de problèmes d’érection présentaient plus fréquemment une fatigue persistante, un essoufflement et des troubles du sommeil. Or tous ces facteurs peuvent impacter la libido et la fonction érectile. Sans parler de l'anxiété : l'état psychologique joue un rôle crucial, et le stress lié à la maladie peut aggraver la situation. "Les érections ne sont pas comme les séries Netflix, disponibles à la demande", rappelle Forbes, avec une touche d'humour.

Une amélioration chez un quart des patients

La bonne nouvelle, c’est que ces troubles de l’érection post-Covid ne sont pas toujours permanents. Sur les 116 hommes affectés, 25 % ont vu une amélioration de leur état, parfois en seulement un mois. Toutefois, près de la moitié (49,1 %) souffraient encore du problème deux ans après l'infection.

A l’heure où un homme sur trois est concerné par la dysfonction érectile après 40 ans, l’étude rappelle qu’il existe des traitements efficaces, allant des conseils psychologiques aux médicaments, en passant par des dispositifs et des interventions chirurgicales. Si, en raison du tabou qui entoure ce trouble, de nombreux hommes hésitent à en parler, un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée peuvent préserver la qualité de vie des patients, insistent les auteurs.