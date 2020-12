La Covid-19 pourrait causer des troubles de l’érection à long terme

L'ESSENTIEL La Covid-19 peut laisser des séquelles qui affectent la tenue d'une érection correcte.

Ces troubles de l'érection pourrait être dû aux lésions laissés sur le système vasculaire, qui ne serait plus assez performant pour diriger suffisamment de sang vers les corps caverneux.

La Covid-19 est une maladie qui laisse chez certains patients de nombreuses séquelles à plus ou moins long terme. Que ce soient des problèmes respiratoires, des pertes de goût ou d’odorat, le coronavirus affecte la vie de tous les jours, mais également la vie sexuelle. Une médecin américaine affirme que la Covid-19 peut entraîner chez certains hommes des troubles de l’érection, à cause des perturbations vasculaires qui y sont associées.

Un dysfonctionnement du système vasculaire

L’explication pourrait être plausible, “le coronavirus est connu pour causer des problèmes dans le système vasculaire”, souligne Dena Grayson, médecin spécialisée dans les maladies infectieuses, dans un entretien à NBC Chigago. Selon la médecin, la Covid-19 pourrait avoir de nombreuses conséquences négatives à long terme, y compris sur le plan neurologique.

Pour avoir une érection, il faut, en plus de l’excitation sexuelle, réussir à gorger le pénis de sang, ce qui lui donne sa rigidité. Ce sang vient remplir les corps caverneux situés des deux côtés de la verge. Plus les corps caverneux seront gorgés de sang et l’érection sera dure et de bonne qualité.

De possibles complications à vie

Toutefois, la Covid-19 peut laisser des séquelles sur le système cardiovasculaire. Si le cœur a subi des dégâts à cause de la Covid-19, il deviendra moins puissant. Sachant que c’est l’organe qui est chargé de propulser le sang dans tout le corps, son mauvais fonctionnement peut avoir des conséquences sur la qualité des érections.

“Il y a une réelle inquiétude sur le fait que les hommes pourraient avoir des problèmes à long terme de dysfonctionnement érectile à cause de ce virus car nous savons qu’il provoque des problèmes dans le système vasculaire. Ce virus peut non seulement vous tuer, mais peut aussi potentiellement entraîner des complications à vie”, conclut la médecin.