Avoir des revenus élevés, une source de stress ?

L'ESSENTIEL Les personnes dont le revenu familial est supérieur à environ 63.000 dollars sont plus satisfaites de leur vie, mais ont plus de risque d’être stressées.

Selon l’hypothèse des chercheurs, le stress lié aux revenus élevés est corrélé à des facteurs de mode de vie associés à l'aisance.

Plus précisément, les personnes seraient plus susceptibles de souffrir de stress en raison de leurs responsabilités au travail ou d'un équilibre vie professionnelle-vie privée plus difficile à gérer.

Une plus grande richesse a-t-elle un impact sur notre bien-être ? C’est la question que se sont posés des scientifiques de l'université de Yale (États-Unis). Afin d’y répondre, ces derniers ont réalisé une étude au cours de laquelle ils se sont intéressés aux liens entre le revenu, la satisfaction de la vie et le stress. "Le stress est un phénomène que nous connaissons tous ou dont nous avons entendu d'autres personnes se plaindre. Ce phénomène est même répandu chez les personnes que l'on considère généralement comme aisées. Bien sûr, des précédents travaux laissaient entendre que, dans ce cas, le stress correspondait à un comportement unique par rapport à d'autres émotions positives et négatives."

Stress : plus les revenus sont élevés, plus les responsabilités augmentent

Pour mener à bien les recherches, 2,05 millions d'adultes vivant aux États-Unis, ayant participé à une enquête pendant 10 ans (de 2008 à 2017), ont été recrutés. Les volontaires vivant dans des ménages dont le revenu annuel était supérieur à environ 63.000 dollars et en meilleure santé ont déclaré avoir un mode de vie favorable, c’est-à-dire qu’ils pouvaient satisfaire leurs besoins fondamentaux comme payer leur loyer, manger plus sainement, faire de l'exercice et créer des liens sociaux. Ces derniers ont indiqué être satisfaits de leur vie. Cependant, ils étaient plus susceptibles de ressentir du stress.

Les résultats, parus dans la revue Communications Psychology, ont suggéré qu'une fois que les adultes gagnaient suffisamment d’argent pour subvenir à leurs besoins essentiels, socialiser et prendre soin de leur santé, ils ont tendance à redevenir plus sensibles au stress lorsque leurs revenus dépassent un certain seuil. Cela pourrait être lié à des facteurs liés à l'emploi, tels que des responsabilités et des risques accrus, un équilibre vie professionnelle-vie privée plus difficile ou d'autres facteurs liés au mode de vie.

Des situations professionnelles stressantes souhaitées ?

"Concernant les implications, il est difficile de déterminer si un changement de cap plus précoce est souhaitable avec les données dont nous disposons. Notre mesure du stress est une simple question de type « oui/non » et manque de nuances quant à l'intensité, la durée du stress ressenti par les patients. Nous ne savons pas s’ils recherchent ces situations stressantes, par exemple en raison d'objectifs ambitieux, ou s'ils se retrouvent inexplicablement dans de telles situations en raison de la satisfaction de leurs autres besoins", Karthik Akkiraju, auteure principale de l’étude.