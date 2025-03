Être d’un milieu social défavorisé ferait vieillir plus vite

L'ESSENTIEL Les personnes issues de milieux sociaux défavorisés ont 20 % de risque en plus de développer des maladies liées au vieillissement.

Ce lien est probablement causé par des facteurs comme une alimentation déséquilibrée, la sédentarité et un accès limité aux soins.

Les personnes ayant amélioré leur condition sociale montrent de meilleurs résultats en matière de santé.

Bien vieillir pourrait-il dépendre de nos moyens financiers ? En partie, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Medicine. Des chercheurs ont, en effet, découvert que les personnes les moins favorisées avaient 20 % plus de risque de développer certaines maladies liées au vieillissement, comme la cataracte ou l'ostéoporose.

Le lien entre milieu social et vieillissement accéléré

Les scientifiques ont étudié des cohortes de patients pour lesquelles ils mesuraient le vieillissement en fonction de 83 maladies qui y sont habituellement liées, comme la cataracte, l'hypertrophie de la prostate ou encore l'ostéoporose. En parallèle, ils estimaient le niveau socio-économique en fonction de critères tels que l’éducation, la qualité de la vie du quartier ou les revenus. C’est ainsi qu’ils sont arrivés à ce pourcentage de 20 %.

"Depuis des décennies, nous savons que l'avantage social est lié à une meilleure santé, mais nos résultats suggèrent qu'il pourrait également ralentir le processus de vieillissement lui-même", indique Mika Kivimaki, professeur à l'University College London (UCL) et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Dans le détail, les chercheurs ont découvert un risque deux fois plus important pour certaines maladies - comme le diabète de type 2, le cancer du poumon, les maladies du foie, les accidents vasculaires cérébraux, etc. - par rapport au groupe le plus favorisé.

"Notre étude montre que le vieillissement en bonne santé est un objectif réalisable pour la société dans son ensemble, puisqu'il est déjà une réalité pour les personnes bénéficiant de conditions socio-économiques favorables", souligne Mika Kivimaki.

Le milieu social visible dans le plasma sanguin

Mais pourquoi existe-t-il un tel lien ? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont étudié le plasma sanguin des participants. Résultats : 14 protéines plasmatiques seraient affectées par la situation socio-économique, notamment certaines liées au vieillissement, comme celles liées au stress cellulaire.

"Le vieillissement se reflète dans la composition des protéines de notre sang, qui comprend des milliers de protéines circulantes liées aux processus de vieillissement biologique dans de multiples systèmes organiques", assure Tony Wyss-Coray, professeur à l'université de Stanford (États-Unis) et l'un des auteurs de l'étude.

Les chercheurs pensent que l’impact du niveau socio-économique peut venir de certaines habitudes, plus répandues chez les plus défavorisés, comme une alimentation déséquilibrée, la consommation de tabac, la sédentarité ou encore le manque d’accès aux soins. Ils notent aussi que les personnes nées dans un milieu défavorisé, mais qui ont réussi à évoluer socialement, ont de meilleurs résultats de santé.