Elon Musk et la kétamine : quels sont les effets de ce psychotrope ?

L'ESSENTIEL "Pour sortir de cet état d'esprit négatif", Elon Musk consomme "une petite quantité" de kétamine "toutes les deux semaines environ."

Cette substance, initialement utilisée en anesthésie vétérinaire et humaine, a été détournée pour ses effets hallucinogènes.

À très forte dose, elle "peut provoquer des effets de décorporation (sentiment de quitter son corps et de l'observer de l'extérieur), voire des pertes de conscience."

Lors d’une interview, accordée au journaliste Don Lemon, Elon Musk, homme d’affaires qui a été nommé à la tête du département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) par le président américain Donald Trump, a évoqué qu’il consommait régulièrement de la kétamine, qui est prescrit par "un vrai médecin". Plus précisément, il en prendrait "une petite quantité toutes les deux semaines environ. (…) Il y a des moments où je ressens une sorte d'état chimique négatif dans mon cerveau, comme une dépression, je suppose, ou une dépression qui n'est liée à aucune mauvaise nouvelle, et la kétamine est utile pour sortir de cet état d'esprit négatif."

La kétamine, un produit hallucinogène

Surnommée "kéta", "ké", "K", "Special K", la kétamine est utilisée en France en anesthésie vétérinaire et humaine, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. D’après le site Drogue-Info-Service.fr, elle se présente sous forme de poudre cristalline blanche ou de liquide (ampoules, flacons) après que sa forme liquide incolore et inodore ait été « cuisinée », c’est-à-dire évaporée. Celle-ci est très majoritairement sniffée, mais peut également être injectée par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Le "sentiment de quitter son corps et de l'observer de l'extérieur"

Cette substance a été détournée de son usage médical pour être consommée à des fins récréatives. Ses principaux effets psychotropes à dose modérée correspondent à des hallucinations et états dissociatifs, notamment une distorsion de la perception visuelle et corporelle. "À très forte dose, la kétamine peut provoquer des effets de décorporation (sentiment de quitter son corps et de l'observer de l'extérieur), voire des pertes de conscience (appelée K-hole). C’est l'énantiomère S de la kétamine qui est le plus actif, notamment de par sa plus forte affinité pour le récepteur cible NMDA responsable des effets psychoactifs", peut-on lire sur le site de l’OFDT.