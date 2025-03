Ces minéraux et vitamines pendant la grossesse liés à un risque moindre d’hypertension à 50 ans

L'ESSENTIEL Des niveaux plus élevés de minéraux tels que le cuivre et le manganèse chez les femmes enceintes ont été associés à une pression artérielle plus basse plus tard dans la vie.

Des taux élevés de vitamine B12 pendant la grossesse étaient également liés à un risque moindre d'hypertension à 50 ans.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les données.

Les minéraux et les vitamines sont des éléments essentiels pendant la grossesse pour assurer la bonne santé de la future maman et du fœtus. Cependant, il semblerait qu’ils aient des effets bien au-delà des neuf mois de gestation.

Une nouvelle étude, présentée lors de l’American Heart Association’s Epidemiology and Prevention : Lifestyle and Cardiometabolic Health Scientific Sessions 2025, qui s’est tenu du 6 au 9 mars, révèle que les femmes enceintes qui ont des taux élevés de cuivre, de manganèse ou encore de vitamine B12 ont moins de risque de développer une hypertension artérielle (HTA) en vieillissant.

Grossesse : 2 minéraux et 1 vitamine aident à prévenir l’hypertension à 50 ans

Pour mieux évaluer l’impact de la grossesse sur la santé cardiovasculaire des femmes, les chercheurs ont repris les données de l’étude Project Viva. Cette dernière a réuni près de 500 participantes enceintes à partir de 1999 et les a suivi pendant 20 ans. Des analyses sanguines ont été effectuées pendant leur grossesse. Les volontaires ont également été revues par les professionnels de santé entre 2017 et 2021 alors qu’elles avaient un âge moyen de 51,2 ans. Lors de cette consultation, les scientifiques ont mesuré leur tension artérielle et examiné toutes les données recueillies ces deux décennies.

Ils ont découvert que les femmes dont les taux de cuivre et de manganèse dans le sang avaient doublé pendant la grossesse, voyaient leur risque d’hypertension à 50 ans réduit de 25 % et 20 % respectivement. De plus, les futures mamans dont le niveau de vitamine B12 avait doublé pendant la grossesse, affichaient une pression artérielle systolique inférieure de 3,64 mmHg et une pression artérielle diastolique inférieure de 2,52 mmHg près 20 ans plus tard.

"Les concentrations sanguines du mélange de cuivre, de manganèse, de sélénium et de zinc étaient aussi associées à une pression artérielle plus basse, dans une relation qui augmentait avec la dose. Les métaux non essentiels (arsenic, baryum, cadmium, césium, mercure et plomb, NDLR) n'avaient pas d'impact significatif sur la pression artérielle", précise l’équipe dans un communiqué de presse.

Grossesse et HTA : des recherches supplémentaires nécessaires

"L’optimisation de ces métaux, minéraux et vitamines essentiels, en particulier le cuivre, le manganèse et la vitamine B12, pendant la grossesse peut offrir des avantages protecteurs contre l’hypertension à la cinquantaine, une période particulièrement critique pour le risque cardiovasculaire futur des femmes plus tard dans la vie", explique l’auteur principal de l’étude Mingyu Zhang, épidémiologiste et professeur de médecine au Beth Israel Deaconess Medical Center et à la Harvard Medical School (Boston).

Toutefois, il précise que les sources d’exposition, comme les aliments ou les compléments alimentaires, n’ont pas été quantifiées. Il faudra donc des études supplémentaires pour transformer ces conclusions en véritables recommandations à transmettre aux patientes



"D’autres recherches, notamment des essais cliniques, sont nécessaires pour déterminer l’apport alimentaire optimal de ces minéraux et micronutriments", indique-t-il. Elles pourraient aussi aider à identifier les femmes à haut risque de développer une hypertension artérielle plus tard dans la vie et déterminer comment les aider à prévenir le trouble via l'alimentation ou la supplémentation.