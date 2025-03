Le petit déjeuner est-il vraiment si important ?

L'ESSENTIEL Le petit-déjeuner est souvent qualifié de repas le plus important de la journée.

En réalité, il faut surtout écouter sa faim et manger seulement si on en ressent le besoin.

Le nombre de repas par jour dépend de chaque personne.

Il faudrait petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Cet adage populaire est aujourd’hui remis en question. Sur son compte Instagram, Jimmy Mohamed, médecin généraliste, explique pourquoi. Selon ce spécialiste, le petit-déjeuner est loin d’être obligatoire, comme les autres repas de la journée, qui doivent être adaptés à notre ressenti et notre faim.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jimmy Mohamed (@dr.jimmy.mohamed)

Petit-déjeuner : faut-il vraiment manger le matin ?

"Le petit-déjeuner n’est absolument pas le repas le plus important de la journée, annonce-t-il dans une courte vidéo. Les lobbies de l’industrie agro-alimentaire ont fait croire que vous devez absolument prendre un petit déjeuner." Cette croyance a notamment été répandue aux États-Unis au 19e siècle par le Dr. H. Kellogg, inventeur des céréales de maïs soufflé. "L'idée selon laquelle le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée persiste, soulignait Libération dans un article paru en 2019. Elle est toujours très présente dans le milieu de la recherche en nutrition. De nombreuses études ont été menées depuis cette époque qui lient la prise régulière d'un petit-déjeuner à une bonne santé, à une perte de poids ou même à de plus faibles risques de problèmes cardiaques ou de diabète."

Alimentation : savoir écouter ses sensations

Pour le Dr. Jimmy Mohamed, il est pourtant primordial d’écouter ses sensations plutôt que des recommandations générales. "En réalité, vous pouvez prendre deux repas par jour, trois repas par jour, sauter le petit déjeuner si vous souhaitez faire du jeûne intermittent, détaille-t-il. On est tous différents, mais il y a une construction sociale, une norme, qui nous oblige à manger en même temps, tous ensemble et à la même heure." Au contraire, nos besoins sont très individuels : certaines personnes ont besoin de manger au réveil, ou à 10 heures, là où d’autres n’auront pas faim avant midi. "Il faut savoir s’écouter et à ce moment-là, vous pourrez adapter votre alimentation et je vous promets que vous irez mieux", annonce le médecin généraliste.

Petit-déjeuner : il faut adopter une alimentation équilibrée sur la journée

Cette recommandation est partagée par Arnaud Cocaul, nutritionniste. Dans l’émission Grand bien vous fasse, diffusée sur France Inter en décembre 2020, ce spécialiste appelait à "écouter le mangeur qui est en vous". "Il y a des gens qui mangent de façon équilibrée deux fois par jour, d'autres trois fois, d'autres cinq fois par jour ! Il faut simplement surveiller la quantité de nourriture que vous assimilez, développait-il. Même si vous faites l'impasse sur le petit-déjeuner, vous pouvez devenir un glouton et prendre de mauvaises habitudes qui perturbent l'équilibre alimentaire : sauter le petit déjeuner ne veut pas dire compenser le restant de la journée en mangeant mal." Selon les recommandations de l’Assurance Maladie, il faut ainsi consommer des fruits et légumes au moins cinq fois par jour, des féculents à chaque repas et selon l’appétit, du lait et des produits laitiers deux fois par jour, et boire de l’eau à volonté. La viande, les matières grasses, les produits sucrés et le sel sont à limiter.