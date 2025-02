Microplastiques dans les océans : un risque pour les habitants des zones côtières ?

L'ESSENTIEL Une étude menée sur plusieurs zones côtières des États-Unis montre une association entre des niveaux élevés de pollution marine aux microplastiques et des taux de handicaps plus grands chez les habitants.

“Ces résultats nous permettent de mieux comprendre comment les microplastiques marins peuvent affecter la santé cérébrale”, a déclaré le Dr Ganatra, l’un des auteurs de l’étude.

Pour l’heure, des recherches supplémentaires doivent être menées pour “explorer davantage ce lien et examiner les implications globales de la pollution par les microplastiques sur la santé publique”.

Les microplastiques présents dans les océans sont une menace pour les organismes marins car ces petits morceaux de plastiques -d’une taille inférieure à 5 mm- peuvent être ingérés par les coraux, le plancton, les invertébrés marins, les poissons et les baleines... Et, sans grande surprise, il semblerait que l'Homme ait également de quoi s'inquiéter ! Dans de nouveaux travaux menés dans plusieurs zones côtières aux États-Unis, des chercheurs montrent une association entre des niveaux plus élevés de polluants plastiques dans l’eau et un nombre plus important de handicaps chez la population. Cette étude sera officiellement présentée lors de la 77ème réunion annuelle de l’American Academy of Neurology qui se tiendra du 5 au 9 avril prochain.

Des taux de handicaps plus élevés dans les comtés les plus pollués

“Notre étude a révélé que dans les communautés côtières où les niveaux de microplastiques dans l’eau sont plus élevés, les taux de handicaps sont plus élevés, ce qui peut affecter la vie d’une personne de nombreuses manières, notamment au niveau de la pensée et de la mémoire, du mouvement et de la capacité à prendre soin d’elle-même et à vivre de manière indépendante”, détaille le Dr Sarju Ganatra du Lahey Hospital and Medical Center de Burlington, dans le Massachusetts.

Pour en tirer ces résultats, le médecin et ses collègues ont étudié 18 comtés côtiers des États-Unis répartis dans 22 États. Les niveaux de microplastiques marins présents à la surface de l’océan à proximité de ces lieux ont été classés en quatre groupes : de zéro à 0,005 morceaux de microplastiques / m³ d’eau de mer, de 0,005 à 1 morceau / m³, de 1 à 10 morceaux / m³ et 10 morceaux ou plus / m³. Les comtés avec des niveaux très élevés avaient plus de 1.000 morceaux de microplastiques / m³ d’eau de mer, tandis que ceux avec des niveaux faibles en avaient moins de 10.

Le degré d’incapacité des habitants a également été méticuleusement étudié et catégorisé en fonction de la mémoire et de la réflexion, de la mobilité, des soins personnels et de la vie autonome.

Mieux comprendre comment les microplastiques affectent la santé cérébrale

Concrètement, et après ajustements de facteurs pouvant affecter le taux d’invalidité (maladies cardiaques, AVC, dépression, pollution de l’air, répartition des richesses et des ressources), les résultats montrent que par rapport aux comtés ayant les niveaux les plus bas de microplastiques marins, les habitants des comtés ayant les niveaux les plus élevés présentent :

-un taux d'invalidité de 9 % plus élevé dans la mémoire et la pensée ;

-un taux d’invalidité de 6 % plus élevé dans la mobilité ;

-un taux d’invalidité de 16 % plus élevé dans les soins personnels ;

-un taux d’invalidité de 8 % plus élevé dans la vie indépendante.

“Ces résultats nous permettent de mieux comprendre comment les microplastiques marins peuvent affecter la santé cérébrale”, a déclaré le Dr Ganatra. “Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer davantage ce lien et examiner les implications globales de la pollution par les microplastiques sur la santé publique.” En effet, cette recherche présente plusieurs limites, notamment parce que les chercheurs n’ont pas suivi les habitants des zones côtières ni les niveaux de microplastiques marins au fil du temps.