Paramètres vitaux : la position du corps impacte leur précision

L'ESSENTIEL Mesurée par la vitesse de l'onde de pouls carotido-fémorale, la rigidité des artères est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires.

Les pressions sanguine et artérielle, la fréquence cardiaque ainsi que l'onde de pouls carotido-fémorale sont plus élevées quand elles sont mesurées sur des patients assis.

Néanmoins, en ajustant certains facteurs comme la pression hydrostatique, qui est due à la gravité, la précision des mesures en position assise et couchée étaient quasiment les mêmes.

Fréquence cardiaque, pressions sanguine et artérielle, onde de pouls carotido-fémorale … La précision de ces paramètres vitaux dépend de la position du corps du patient - allongé ou assis - pendant la mesure, selon une nouvelle étude publiée dans la revue American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.

Des valeurs plus élevées en position assise

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont plus précisément travaillé sur la rigidité des artères, qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Celle-ci est principalement mesurée par un paramètre vital : la vitesse de l'onde de pouls carotido-fémorale. En règle générale, la mesure est réalisée grâce à un tonomètre à aplanation, entre la carotide et l'artère fémorale.

Mais ce n’est pas tout, les scientifiques ont aussi voulu comprendre l’impact de la position de mesure sur d’autres paramètres vitaux : la fréquence cardiaque ainsi que la pression sanguine et artérielle. Ainsi, en position assise puis couchée, ils ont réalisé des mesures de tous ces paramètres vitaux, le même jour, sur des participants en bonne santé.

Résultats : les pressions sanguine et artérielle, la fréquence cardiaque ainsi que l'onde de pouls carotido-fémorale étaient généralement plus élevées lorsque les participants étaient assis. Le fait de s'asseoir, plutôt que d'être couché, pendant les tests peut donc être trompeur et provoquer une hausse des paramètres de rigidité artérielle qui ne reflète pas une véritable augmentation.

Ajuster les valeurs quand les mesures sont prises en position assise

"Il est essentiel d'examiner attentivement la position des patients pendant les mesures [de la vitesse de l'onde de pouls] pour évaluer avec précision la rigidité artérielle, indiquent les auteurs dans un communiqué. Pour les patients qui ont du mal à maintenir une posture complètement allongée, les valeurs obtenues en position assise peuvent être ajustées”. En effet, les chercheurs se sont aperçus qu’en ajustant certains facteurs comme la pression hydrostatique, qui est due à la gravité, la précision des mesures étaient quasiment les mêmes entre la position assise et couchée.