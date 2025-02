Douleurs menstruelles ou endométriose : comment faire la différence ?

Chaque mois, les règles provoquent des douleurs plus ou moins intenses chez de nombreuses femmes. Mais lorsque ces douleurs deviennent chroniques et invalidantes, elles peuvent être le signe d'une endométriose. Dans un article publié dans The Conversation, la professeure de gynécologie Sonia R. Grover, de l’Université de Melbourne (Australie) explique comment distinguer ces deux conditions et mieux assurer leur prise en charge.

Les règles désignent l'élimination de la muqueuse utérine (l'endomètre) qui s'épaissit à chaque cycle en prévision d'une grossesse. Lorsqu'aucune fécondation n'a lieu, cette muqueuse se détache et est expulsée par des contractions utérines, provoquant des douleurs plus ou moins fortes.

Les substances inflammatoires libérées durant ce processus expliquent aussi les symptômes associés aux règles : nausées, maux de tête, diarrhées, étourdissements. Chez certaines femmes, ces douleurs sont particulièrement intenses les jours de saignement abondant ou pendant l'ovulation. Environ 90 % des adolescentes ressentent des douleurs menstruelles, et pour 20 % d'entre elles, ces douleurs sont si sévères qu'elles perturbent leur quotidien.

L'endométriose se caractérise par la présence de tissu semblable à l'endomètre en dehors de l'utérus, souvent dans la cavité pelvienne. Elle peut entraîner des douleurs intenses pendant les règles, mais aussi pendant les rapports sexuels, des troubles urinaires et intestinaux, ainsi que des douleurs lombaires et fémorales. Certains symptômes comme la fatigue chronique ou les migraines sont fréquemment associés à l'endométriose, mais peuvent également toucher des femmes souffrant de douleurs pelviennes sans endométriose.

Le diagnostic de l'endométriose repose principalement sur une laparoscopie, une intervention permettant d'observer les organes pelviens. Sauf que seulement 50 % des patientes souffrant de telles douleurs finissent par recevoir un diagnostic d'endométriose. Sans compter, par ailleurs, que certaines femmes atteintes d’endométriose ne ressentent, elles, aucune douleur. "Nous ne pouvons donc pas prédire qui a ou n'a pas d'endométriose uniquement à partir des symptômes", souligne Sonia R. Grover.

