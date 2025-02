À quel âge peut-on donner du poisson à son bébé ?

L'ESSENTIEL Le poisson est une source privilégiée en acides gras oméga-3 dont certains sont essentiels au développement et fonctionnement du système nerveux et contribuent à la prévention des maladies cardiovasculaires.

Lorsqu’un bébé entame la période de diversification alimentaire entre 4 et 6 mois, il peut manger des poissons gras ou maigres, frais ou surgelés.

Ces aliments, qui doivent être cuits, mixés ou écrasés finement, doivent être donnés à un nourrisson deux fois par semaine.

Les poissons sont sources de protéines, de minéraux comme le phosphore, l'iode, le zinc, le cuivre, le sélénium et le fluor, mais aussi des vitamines A, D, E essentielles à la santé. Également réputés pour ses acides gras oméga-3, ces aliments, en particulier ceux qui sont gras, sont indispensables au développement et fonctionnement du système nerveux et contribuent à la prévention des maladies cardiovasculaires. Compte tenu de ces bienfaits, il est intéressant de donner du poisson à son bébé, qui entame la période de diversification alimentaire au plus tôt après l'âge de 4 mois révolus et au plus tard à l'âge de 6 mois. Pour rappel, cette étape consiste à introduire des aliments solides dans l'alimentation du bébé allaité ou recevant du lait pour nourrissons. Elle conduit progressivement à une alimentation familiale vers l’âge de 1 à 2 ans.

À partir de quel âge un nourrisson peut-il consommer du poisson ?

"Il n’y a pas d’ordre particulier à respecter pour introduire les différents groupes d’aliments entre 4 et 6 mois : légumes, fruits, volaille, poisson, viande, œufs, légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches…), féculents (pâtes, riz, semoule, pain même complets), produits laitiers. Les groupes alimentaires peuvent être introduits de façon concomitante en proposant quotidiennement des aliments différents", indique l’Assurance Maladie. Ainsi, le poisson peut être proposé, pour la première fois, à un enfant dès l’âge de quatre mois.

Quel poisson privilégier ?

D’après le ministère de la Santé, tous les poissons conviennent qu'ils soient gras ou maigres, frais ou surgelés. Cependant, les poissons panés sont exclus de l'alimentation d’un bébé à cet âge. Les autorités sanitaires conseillent de varier régulièrement les espèces de poisson, car certains peuvent contenir des polluants présents dans l'environnement, dont les dioxines, les PCB ou le méthylmercure, et doivent donc être évités ou limités jusqu’à 3 ans. "Les PCB et les dioxines se retrouvent préférentiellement dans les poissons les plus gras comme les anguilles, ainsi que dans certains poissons bioaccumulateurs comme le barbeau, la brème, la carpe ou le silure. Le méthylmercure se retrouve dans les poissons prédateurs sauvages comme le thon, la lotte ou la dorade", signale l’Anses.

Quelle quantité de poisson un bébé peut-il manger ?

Le site Manger Bouger recommande de proposer du poisson à un bébé de temps en temps puis plus régulièrement à mesure que ce dernier grandit. "Donnez du poisson à votre nourrisson 2 fois par semaine en variant les espèces. Ne dépassez pas 10 g de viande ou poisson (soit 2 cuillères à café)", précise l’Assurance Maladie. En ce qui concerne la préparation, il est préconisé de bien cuire cet aliment pour éviter un risque de toxi-infection alimentaire et de toxoplasmose. Au début, il convient de mixer ou d’écraser finement le poisson.