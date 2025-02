Ecouter des mélodies simples et sans paroles favorise la concentration et la productivité

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle que, parmi quatre ambiances sonores distinctes, seule la musique "work flow" améliore l'humeur et la concentration au travail.

Contrairement aux hits trop distrayants ou aux morceaux "deep focus" trop monotones, elle offre un équilibre idéal : tempo modéré, mélodie simple et sans paroles.

Des tests cognitifs ont montré que 76 % des participants ressentaient une meilleure humeur et une productivité accrue.

Le lien entre musique et productivité intrigue depuis longtemps les chercheurs et le grand public. Alors que les plateformes de streaming multiplient les playlists destinées à abattre du travail, une équipe de scientifiques s’est posé la question en bonne et due forme : quel genre de musique est vraiment efficace pour améliorer concentration et performance ? Leur étude, publiée dans PLOS One, apporte quelques éléments de réponse en distinguant les effets de différents types d’ambiances sonores sur les capacités cognitives.

Un équilibre entre rythme et simplicité

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs des universités Georgetown et Stanford (Etats-Unis) ont testé l’effet de quatre types d’arrière-plans musicaux : des morceaux "work flow" spécialement composés pour le travail, des musiques "deep focus" minimalistes, des hits populaires et une simulation de bruit général de bureau (brouhaha de conversations, sons de clavier d’ordinateur...). Résultat, il est apparu que seule la musique "work flow" améliore significativement l’humeur et la performance.

Les chercheurs ont identifié des caractéristiques précises expliquant l'efficacité de cette musique : un tempo modéré et constant, une mélodie simple sans paroles, des tonalités claires et peu de variations dynamiques (c’est-à-dire de changements soudains de volume ou d’intensité).

Gare aux tubes populaires qui détournent l'attention

Contrairement aux tubes populaires qui captent trop l’attention ou aux morceaux "deep focus" parfois trop monotones, la musique "work flow" "stimule sans pour autant distraire", précisent-ils dans un communiqué.

Pour évaluer ces effets, 196 participants ont été soumis à un test cognitif classique : la tâche de Flanker, qui mesure l’attention sélective et la vitesse de traitement d’information. Ceux qui écoutaient la musique work flow ont montré une nette amélioration de leurs performances et une meilleure humeur, indépendamment de leur niveau de stress initial. Près de 76 % d’entre eux ont ressenti une augmentation de leur bien-être, contre moins de la moitié pour les autres groupes.

Quand la musique booste l'énergie et les émotions positives

Ces résultats viennent corroborer une théorie appelée arousal-mood (excitation-humeur), qui suggère que la musique peut booster les performances cognitives en élevant simultanément le niveau d’énergie et les émotions positives. Le secret de la musique "work flow" résiderait donc dans son dosage parfait entre engagement et simplicité.

Les chercheurs ont par ailleurs étudié comment ces effets pouvaient varier en fonction des spécificités individuelles. Elle a constaté que les personnes qui éprouvent généralement des réactions émotionnelles plus fortes à la musique avaient tendance à répondre plus rapidement dans l'ensemble pendant la tâche.