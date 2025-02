Perturbateur endocrinien : le résorcinol bientôt ajouté à la liste ?

L'ESSENTIEL Des études de l'Anses ont démontré que le résorcinol est nocif pour la fonction thyroïdienne.

L'agence propose ainsi de classer cette substance, utilisée dans la fabrication des pneus, mais aussi dans des cosmétiques et des produits alimentaires, comme perturbateur endocrinien.

Si la proposition est validée, les produits contenant du résorcinol devront porter des mentions d’avertissement, de danger et des conseils de prudence adéquats sur leurs emballages.

Le résorcinol est présent dans de très nombreux produits de notre quotidien. Il est utilisé pour la fabrication de pneus, de colles et de résines industrielles, mais également dans certains cosmétiques (colorations pour cheveux, mascara à usage professionnel). Il sert aussi d’antioxydant pour des produits alimentaires comme les crevettes et d’antiseptique dans la composition de certains médicaments. Face aux craintes que cette substance utilisée à la fois comme colorant, antioxydant et antiseptique soulève, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a mené des travaux démontrant qu'elle impacte la fonction thyroïdienne et demande qu’elle soit classée comme "perturbateur endocrinien pour la santé humaine".

Le résorcinol pourrait être classé comme perturbateur endocrinien

L'ANSES profite de l’intégration récente de la perturbation endocrinienne dans le règlement CLP (classification, étiquetage et emballage) pour mettre en garde contre cette substance.

"Sur la base de ses travaux d’expertise, l’Agence propose une extension de la classification harmonisée du résorcinol. Elle préconise (en sus des classifications actuelles) le classement suivant : perturbateur endocrinien pour la santé humaine, catégorie 1 (EUH380, peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l’être humain)", est-il indiqué dans le communiqué publié le 14 février 2025.

Un étiquetage spécifique pour les produits classés comme perturbateurs endocriniens

La proposition de classification du résorcinol comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine a été mise en consultation publique sur site internet de de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) jusqu’au 21 mars 2025. Elle vise à "permettre à toutes les parties prenantes de commenter ces propositions, en apportant le cas échéant des arguments scientifiques complémentaires et des informations dont elles disposent". Le dossier qui prendra en compte les commentaires reçus, sera ensuite étudié par le Comité d’évaluation des risques de l’ECHA.

Si le classement comme perturbateur endocrinien est validé, les produits contenant du résorcinol devront présenter "un étiquetage approprié" informant "l’utilisateur sur ces dangers en s’appuyant sur des pictogrammes et des fiches de données de sécurité", précise l'ANSES.