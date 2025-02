Les conseils d’une sage-femme pour accoucher sans péridurale

L'ESSENTIEL Près de 80 % des femmes enceintes expriment de la peur à la perspective d’accoucher, notamment à cause de la crainte de la douleur des contractions et du moment de la mise au monde.

Dans son nouveau livre, la sage-femme Aurélie Surmely donne des clés aux futures mamans pour surmonter cette peur et leur permettre d’accoucher le plus naturellement possible.

“Il est possible de sortir de nos schémas de pensée, de nos conditionnements, si nous le souhaitons”, insiste la spécialiste.

S’il y a bien des événements qui peuvent bouleverser à jamais la vie d’une femme, mettre au monde un enfant arrive certainement bien haut dans cette liste. Et cette étape indispensable à l’arrivée du bébé suscite de nombreuses inquiétudes pendant la grossesse, puisque près de 80 % des femmes enceintes expriment de la peur à la perspective d’accoucher, selon cette étude européenne. La raison la plus évoquée ? La peur de la douleur. “La douleur est très subjective”, avance d’emblée la sage-femme Aurélie Surmely au chapitre consacrée à ce sujet dans son livre “Accoucher sans péridurale” aux éditions Larousse. La spécialiste précise qu’elle préfère parler de “sensation nouvelle” ou encore de “sensation intense”, des termes qui permettent au cerveau de se conditionner pour vivre au mieux l’accouchement.

Utiliser les signaux de la douleur pour adopter la bonne position d’accouchement

“La première intention de la douleur est de donner un signal”, rappelle Aurélie Surmely. “Pendant l’accouchement, ce signal permettra de comprendre que le processus de la naissance a commencé.” La sage-femme explique que grâce à cette douleur, la maman est plus à même de trouver la position idéale pour mettre au monde son bébé qui “doit se placer dans le bassin, descendre, effectuer une rotation (un peu comme un pas de vis), placer sa tête en la fléchissant vers sa poitrine”. “Chaque maman a un bassin unique dans ses dimensions, et chaque bébé a sa propre carrure, son propre poids, ses propres mensurations”, ajoute-t-elle.

Accouchement sans péridurale : repenser ce que signifie la douleur

“Il est possible de sortir de nos schémas de pensée, de nos conditionnements, si nous le souhaitons”, insiste la spécialiste qui conseille aux futures mères de commencer à préparer leur cerveau dès le début de la grossesse. “Pendant ces neuf mois de grossesse, prenez de nouvelles habitudes et surtout des bonnes ! Dans vos paroles, dans vos pensées, votre alimentation, le rapport à votre corps, vos relations sociales… permettez à votre cerveau d’enregistrer de nouvelles routes neuronales agréables et joyeuses.”

Pour en savoir plus : Accoucher sans péridurale de Aurélie Surmely, Éditions Larousse.