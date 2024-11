Quelle est la position d’accouchement la mieux vécue par les femmes ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs allemands ont voulu savoir quelle position d’accouchement était la plus satisfaisante pour les femmes.

Ils ont constaté que l’insatisfaction de la parturiente dépendait plus du fait qu’on lui impose une position précise plutôt que la position en elle-même.

Vous êtes à quelques semaines d’accoucher et une question -parmi tant d’autres- vous taraude certainement : sur le dos, accroupie, à quatre pattes… quelle position choisir pour mettre au monde mon bébé ? Nous avons peut-être une réponse qui vient tout droit de l’hôpital universitaire de Bonn en Allemagne où des chercheurs se sont penchés sur ce sujet. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Archives of Gynecology and Obstetrics le 4 novembre 2024.

Le décubitus dorsal, une position utilisée à partir du 17ème siècle

Avant de nous pencher sur la position d’accouchement la plus satisfaisante pour les femmes, un petit retour en arrière s’impose ! La position sur le dos a commencé à être utilisée en France avec l’arrivée de l’obstétrique à la fin du 17ème siècle, sous l’impulsion de médecins comme François Moriceau. “En exagérant à peine, la grossesse a été considérée comme une maladie et l’accouchement comme une crise médicale : 3 siècles de progrès médical ont imposé lentement mais sûrement le décubitus dorsal, représentant la position la plus sécurisante, mais sans aucune preuve scientifique à l’appui”, souligne le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) dans les mises à jour de ses recommandations en 2008. Effectivement, plusieurs études montrent que cette technique d’accouchement n’est pas physiologique : la position est peu confortable pour la maman et elle ralentit le travail. Mais alors, quelle serait la meilleure position pour accoucher, si tant est qu’elle existe ?

La position d’accouchement la plus satisfaisante pour les parturientes

Selon les chercheurs allemands, la meilleure position pour mettre au monde un enfant serait tout simplement celle… choisie par la parturiente ! Pour le montrer, ils ont interrogé près de 800 mères ayant accouché par voie basse à l’hôpital, sans qu'il n'y ait eu de recours à une ventouse ou à des forceps. Ils leur ont à la fois demandé leur satisfaction à l'égard de leur accouchement et si elles avaient choisi ou non leur position. Dans le détail, près de ¾ des mères ont accouché sur le côté ou sur le dos. Parmi elles, 40 % n’avaient pas choisi cette position et elles en étaient particulièrement insatisfaites. “La raison la plus souvent invoquée par les personnes interrogées était les instructions du personnel médical”, précise le professeur Scholten, premier auteur de l’étude.

“Le nombre de femmes qui n’ont pas choisi elles-mêmes la position d’accouchement est particulièrement frappant, tout comme le niveau de satisfaction moindre par rapport à l’accouchement qui en découle”, souligne le professeur Strizek, co-auteur. “Si une certaine position est avantageuse d’un point de vue médical pour la femme qui accouche, nous, en tant qu’équipes obstétricales, devons mieux l’expliquer aux femmes afin qu’elles aient rarement le sentiment de ne pas avoir déterminé elles-mêmes la position d’accouchement”, ajoute-t-il.

Une chose à retenir mesdames : écoutez votre corps et votre instinct ! L’équipe de soignants est là pour vous conseiller et vous soutenir en cas de difficultés, mais certainement pas pour vous imposer une position sans raison médicale. “L’adoption spontanée de positions accroupie, à genoux ou à quatre pattes, ou en décubitus latéral lors de l’expulsion, peut et doit être acceptée, à défaut d’être proposée”, rappelle en ce sens le CNGOF. “Le confort physique de chaque parturiente étant assuré, celle-ci pourra participer activement et sereinement à la naissance de son enfant”, conclut-il.