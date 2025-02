VIH : le premier ministre britannique réalise un autotest en public

L'ESSENTIEL Le premier ministre britannique a réalisé un autotest du VIH en public.

C’est le premier dirigeant du G7 à effectuer ce geste et il appelle les autres premiers ministres à le faire aussi.

Une vaste campagne de prévention contre le VIH se déroule en ce moment outre-Manche.

Une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Le geste est simple et pourtant, pour la première fois, un dirigeant du G7 l’a réalisé pour effectuer un autotest de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Lundi 10 février, Keir Starmer, premier ministre britannique, l’a fait devant les caméras.

Plus de 4.700 personnes vivent avec le VIH sans le savoir au Royaume-Uni

Au média anglais Metro, l’homme politique a déclaré qu’il était surpris qu’aucun homme politique n’ai réalisé ce geste précédemment. "Je suppose que ma tâche est maintenant de parler aux premiers ministres et aux dirigeants du monde entier et de dire, vous aussi devriez le faire dans votre propre pays, a-t-il poursuivi. Et je pense au-delà de cela, au Royaume-Uni, de persuader les gens de faire le test, et de dire aux autres qu'ils ont fait le test."

Environ 100.000 personnes vivent avec le virus dans le pays. "Nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont contracté le VIH et qui ne savent pas qu'elles l’ont, développe le dirigeant. Cela pourrait aller jusqu'à un peu moins de 5.000 et il est vraiment important que nous trouvions ces cas."

VIH : une semaine de prévention au Royaume-Uni

Pour cette raison, une vaste campagne de prévention est organisée cette semaine en Angleterre. Des tests sont livrés gratuitement à domicile après une simple commande en ligne pendant sept jours. Lancée par l’organisation Terrence Higgins Trust, qui lutte contre la maladie, cette opération est organisée depuis 2012 dans le pays. L’amélioration du dépistage fait partie des mesures de campagne du parti travailliste, dirigé par Keir Starmer. Ses membres se sont engagés à endiguer l’épidémie avec zéro nouveau cas en 2030. Un plan de prévention doit être mis en place en juillet 2025.

Où en est l’épidémie de VIH dans le monde ?

D’après ONUSIDA, 1,3 million de nouvelles infections par le VIH ont été recensées en 2023 dans le monde. Au total, la maladie touche près de 40 millions de personnes. "En 2015, le monde a atteint les cibles de l'objectif 6 du Millénaire pour le développement, à savoir stopper l'épidémie de sida et inverser la tendance actuelle, explique l’ONU. C'est la première fois qu'un objectif de santé mondiale est atteint et dépassé. À la mi-2015, le nombre de personnes ayant accès à une thérapie antirétrovirale atteignait près de 16 millions, soit le double de ce qu'il était cinq ans plus tôt. Aujourd'hui, la riposte va encore plus loin : mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030."