Sida : mettre fin à l’épidémie d’ici 2030 ? C’est «possible», d’après l’ONU

L'ESSENTIEL L’Onusida a présenté sa feuille de route pour lutter contre le Sida.

Intitulée "The Path that Ends AIDS" (Le chemin qui mène à la fin du sida), elle contient des données et des études de cas qui montrent que l’éradication du sida est un choix politique et financier.

Les pays et les régions où les investissements financiers sont les plus importants sont là où l’on enregistre les meilleurs progrès.

Avec plus d'une personne qui meurt chaque minute dans le monde, le sida est la pandémie la plus meurtrière au monde. Mais l’ONU veut croire qu’une sortie du tunnel dans moins de 10 ans est possible. En effet, dans plusieurs régions du monde, africaines notamment, de nets progrès sont enregistrés, indique l'Onusida dans son rapport annuel.

Sida : vers une sortie de crise sanitaire ?

Pour rappel, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est l’agent pathogène qui provoque une infection chronique évoluant vers le sida, en l’absence de traitement antirétroviral (ARV). Il s’agit d’un rétrovirus (un virus à ARN) de la famille des lentivirus, qui provoquent des maladies à évolution lente.

Dans la lutte contre le Sida, l'ONU met en avant des progressions importantes qui donnent de l'espoir. En effet, le Botswana, l’Eswatini, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe ont ainsi déjà atteint les objectifs. "Cela signifie que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, que 95 % de ces personnes suivent un traitement antirétroviral vital et que 95 % des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. Seize autres pays, dont huit en Afrique subsaharienne, la région où vivent 65 % des personnes séropositives, sont également sur le point d’atteindre cet objectif ”, notent les Nations Unies.

La feuille de route présentée dans ce nouveau rapport de l’Onusida "montre que le succès est possible au cours de cette décennie", souligne la directrice exécutive de l’organisation, Winnie Byanyima.

Les financements permettent de lutter efficacement contre le sida

Plusieurs obstacles freinent cependant l’accélération des progrès, notamment un déficit de financement croissant. Le financement de la lutte contre le VIH a reculé en 2022, aussi bien pour ce qui est des sources nationales qu’internationales, retombant au même niveau qu’en 2013. Les financements s’élevaient à 20,8 milliards de dollars en 2022, bien en deçà des 29,3 milliards de dollars nécessaires d’ici 2025.

Pourtant les fonds et les politiques sont bien le nerf de la lutte contre le sida puisque là où les investissements financiers sont les plus importants, on enregistre les meilleures avancées. Ainsi, en Afrique orientale et australe, les nouvelles contaminations au VIH ont diminué de 57 % depuis 2010, note l'ONU qui appelle à un engagement politique mondial fort pour sauver des millions de vies.