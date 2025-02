PMA : qu’est-ce que la maturation in vitro ?

L'ESSENTIEL La maturation in vitro est une méthode de procréation assistée : elle consiste à prélever des ovules avant maturité.

Ceux-ci vont ensuite mûrir en laboratoire.

Cette technique nécessite beaucoup moins d’injections hormonales que la FIV, ce qui réduit les effets secondaires.

Plus de 8 millions d’enfants sont nés grâce à la fécondation in vitro (FIV) depuis les années 1980, selon l’Institut National d’Études Démographiques. Cette méthode de procréation a révolutionné la prise en charge des troubles de la fertilité. Mais depuis, une autre méthode, moins invasive, se développe : la maturation in vitro (MIV). Dans le magazine américain The Atlantic, la journaliste Kristen V. Brun fait le point sur cette nouvelle technique.

FIV : une méthode courante aux effets secondaires multiples

"Alors que la FIV repose sur des injections d'hormones pour faire mûrir des ovules à l'intérieur du corps, la MIV consiste à collecter des œufs immatures dans les ovaires et à les faire mûrir en laboratoire", explique-t-elle. Cela pourrait tout changer, car l’une des problématiques de la FIV est la multitude d’effets secondaires ressentis par les femmes lors de la stimulation ovarienne. La journaliste américaine cite les démangeaisons, les nausées, la fatigue, la tristesse, les maux de tête, les troubles de l’humeur ou encore les ballonnements. "Très rarement, un saignement dans le ventre ou une infection de l’ovaire peut survenir", indique également un document des Hôpitaux Universitaires de Genève. Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne est une autre complication possible de la FIV, bien qu’elle demeure rare. "Dans les semaines qui suivent la ponction de l’ovule, l’ovaire gonfle de façon importante et du liquide s’accumule dans le ventre", souligne le texte.

Maturation in vitro : une technique de procréation apparue dans les années 1990

À l’inverse, la MIV est une technique peu invasive. "La récolte de follicules immatures ne nécessite qu'un ou deux jours d'injections hormonales, voire supprime complètement ce processus, note Kristen V. Brun. La réduction des doses d'hormones signifie nécessairement moins d'effets secondaires et de cas de syndrome d'hyperstimulation ovarienne." Cette méthode de procréation a permis de faire naître un premier enfant en Corée, en 1991. Depuis, elle a été utilisée et perfectionnée dans différents pays, notamment aux États-Unis, au Vietnam et en Belgique.

À qui est destinée la maturation in vitro ?

Pour l’heure, la méthode ne permet pas d’obtenir autant d’ovules et d’embryons matures que la FIV, même si les chiffres s’améliorent. Elle pourrait toutefois être une option intéressante pour certaines personnes : les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, qui développent plus de follicules et souvent sujettes au syndrome d'hyperstimulation ovarienne, par exemple. "De nombreuses femmes ont recours à la FIV parce qu'elles approchent la quarantaine et qu'il leur reste peu d'ovules ; elles ne seront probablement jamais de bonnes candidates à la MIV, relève la journaliste américaine. Mais elle pourrait très bien fonctionner pour les patients ayant des trompes de Fallope bloquées, les célibataires et les personnes LGBTQ, et les jeunes femmes qui veulent congeler leurs ovules. Cela pourrait également être utile aux patients atteints de cancer, dont beaucoup n'ont pas le temps de subir un long cycle de FIV avant de commencer le traitement contre la maladie qui menace leur fertilité."

En France, la première naissance par MIV a eu lieu en 2003.