Troubles bipolaires : cette appli permet de rester vigilant sur son état général

Les troubles bipolaires sont une maladie psychiatrique caractérisée par l’alternance de phases maniaques ou hypomaniaques (les phases dites "up") et de phases dépressives (les phases dites "down").

Une nouvelle application permet d'évaluer l'intensité et la progression de ces phases et ainsi de moins les subir.

L’association Bipolarité France a récemment mis à disposition de toutes les personnes concernées par les troubles bipolaires une application mobile. Nommée "Mood Tracker" et téléchargeable sur Apple et Android, elle permet aux malades d’identifier s’ils ont besoin de soins, ce que beaucoup n’arrivent pas naturellement à sentir sans aide extérieure.

Troubles bipolaires : comment fonctionne "Mood Tracker" ?

"Les données sont non collectées, c’est-à-dire qu’elles sont uniquement enregistrées sur l’appareil utilisé, et seul.e l’utilisateur.trice peut décider de les partager avec un professionnel de santé et/ou un proche", indique l’association dans un communiqué de presse.

"Grâce à Mood Tracker, les utilisateurs.trices peuvent désormais enregistrer leurs scores d’humeur, mettre des mots sur leurs émotions ou encore tenir un journal de bord de leurs traitements", ajoute-t-elle. L’application permet aussi d’indiquer le nombre d'heures de sommeil, d’accéder à son résumé, d’obtenir des conseils et de rejoindre une communauté. "L’utilisateur.trice de notre nouvelle application peut accéder directement au site web de Bipolarité France ainsi qu’à tous ses réseaux sociaux", précise sur le dernier point l’organisation à but non lucratif.

Concrètement, si l’utilisateur.trice de Mood Tracker veut par exemple évaluer son humeur, il/elle peut faire bouger le curseur pour sélectionner un score. Le score d’humeur peut être noté de 0 à 10, 0 étant un signe de dépression grave et 10 un signe de manie. Les notes entre 4 et 6 reflètent un état équilibré.

"Mood Tracker" : 2,5 % de la population française serait atteinte de troubles bipolaires

Sans une prise en charge optimale, les troubles bipolaires peuvent avoir un fort impact sur la qualité de vie des patients : isolement social, difficultés scolaires ou professionnelles, conduites dangereuses, insomnies et tentatives de suicides. "Le trouble bipolaire est l’une des pathologies psychiatriques les plus graves qui conduit à des tentatives de suicide : 1 malade sur 2 fera au moins une tentative dans sa vie et 15 % en décèderont", précise à ce sujet la HAS (Haute Autorité de Santé).

Les troubles bipolaires surviennent en général chez le jeune adulte entre 15 et 25 ans, et il se passe en moyenne 8 à 10 années entre l’apparition des symptômes et le bon diagnostic.

En France, on estime que 2,5 % de la population serait atteinte de troubles bipolaires.