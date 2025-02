Maladie d’Alzheimer précoce : ce premier symptôme est à surveiller

L'ESSENTIEL La maladie d'Alzheimer peut se déclencher précocement, entre 50 et 60 ans.

Un mauvais sens de l'orientation pourrait être un symptôme d'un Alzheimer précoce.

Une prise en charge particulière est nécessaire pour ces patients plus jeunes.

La maladie d’Alzheimer précoce touche les personnes entre 50 et 60 ans, selon l’Institut du cerveau. La plupart du temps, les symptômes sont des déficits de mémoire, d’attention, de langage, visuo-spatiaux et exécutifs. Selon une étude publiée dans la revue Current Biology, un mauvais sens de l’orientation constituerait aussi un symptôme d’un Alzheimer précoce.

Premier signe d’Alzheimer précoce détecté via un test de réalité virtuelle

Les chercheurs de l’University College de Londres ont analysé les données de 110 participants, dont 31 volontaires jeunes et en bonne santé, 36 plus âgés et en bonne santé, ainsi que 43 présentant un déclin cognitif modéré.

Munis d'un casque de réalité virtuelle, ils devaient suivre un chemin balisé par des cônes numérotés pour revenir ensuite au point de départ de trois façons différentes : exactement le même itinéraire, un chemin où les détails au sol étaient remplacés par une surface unie et un itinéraire dont tous les points de repère avaient été supprimés.

Les résultats ont montré que les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer précoce surestimaient les virages et avaient un mauvais sens de l’orientation. Les chercheurs estiment que ce dernier point serait l’un des symptômes d’un Alzheimer précoce.

Quels traitements pour la maladie d’Alzheimer précoce ?

“Nos résultats offrent une nouvelle voie pour le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, qui se focaliserait sur des erreurs d’orientation spécifiques, expose le Dr Andrea Castegnaro, principal auteur de cette étude, dans un communiqué. Toutefois, nous sommes conscients que ces résultats doivent être confirmés par d’autres études.”

Les traitements pour la maladie d’Alzheimer précoce sont identiques à ceux destinés aux personnes plus âgées. Mais selon France Alzheimer, les patients plus jeunes ont également besoin d’une prise en charge spécifique, notamment une stimulation cognitive afin de maintenir leurs capacités cognitives, affectives, comportementales et sociales.

En France, 33.000 patients âgés de moins de 60 ans sont atteints de la maladie d’Alzheimer, selon l’Institut du cerveau.