Vivre près de l’eau ou d’un parc en ville protège les artères

L'ESSENTIEL L’exposition et la proximité avec la nature en ville sont liées à un risque plus faible de calcification des artères coronaires.

Cette association est encore plus forte chez les populations défavorisées et d'origine africaine.

Les chercheurs conseillent d'améliorer l'accès et la qualité des espaces naturels dans les villes pour aider à prévenir les maladies cardiaques.

Les parcs et les étendues d’eau sont bénéfiques au cœur. Une étude menée par Northwestern University, publiée dans la revue Circulation, montre l’existence d’un lien entre une exposition à la nature en milieu urbain et un risque moindre de calcification des artères coronaires qui est un marqueur de maladie cardiovasculaire. Et cet effet bénéfique est encore plus prononcé sur les populations défavorisées et les personnes d’origine africaine.

Nature en ville : elle est bonne pour le cœur

Pour cette étude évaluant le lien sur les espaces naturels urbains et la santé cardiaque, les chercheurs ont suivi 2.960 Américains pendant 25 ans. Lors des visites médicales, le taux de calcification de leurs artères coronaires a été relevé. Pour évaluer l'exposition à des parcs et des étendues d’eau des participants, l’équipe a évalué la quantité d'eau présentée, la distance jusqu'à la rivière la plus proche, le pourcentage de couverture d'espace vert et la distance jusqu'au parc le plus proche en fonction de leur adresse résidentielle.

L’analyse des données montre que l’exposition et la proximité avec la nature en ville sont liées à un risque plus faible de calcification des artères coronaires. "Les associations étaient plus prononcées parmi les Afroaméricains et les personnes vivant dans des quartiers au statut socio-économique inférieur, les effets les plus forts étant observés chez les individus noirs vivant dans des quartiers économiquement défavorisés", écrivent les auteurs dans leur communiqué.

Dans le détail, les volontaires afroaméricains ayant la plus grande accessibilité à une rivière avaient un risque 32 % inférieur de calcification des artères coronaires par rapport à ceux vivant loin d’un point d’eau. S’ils habitaient près d’espaces verts, ils avaient jusqu’à 35 % de risques de calcification en moins. Pour chaque augmentation de 10 % de l’espace vert, le risque de calcification de l’artère coronaire diminuait de 15 % en moyenne.

Pourquoi les espaces verts et les points d’eau améliorent-ils la santé ?

Pourquoi la nature est bonne pour le cœur des citadins ? Le Dr Lifang Hou qui a travaillé sur l’étude avance une explication :

"Avoir plus d'espaces verts et des étendues d’eau peut offrir davantage de possibilités d'activités physiques, d'interactions sociales, de soulagement du stress et de restauration, qui ont toutes été liées à une meilleure santé métabolique et cardiovasculaire. De plus, il a été démontré que l'exposition aux espaces verts et bleus (eau) renforce le système immunitaire des personnes, réduit l'inflammation chronique et ralentit le processus de vieillissement biologique, autant d'éléments biologiquement importants pour la santé globale et la santé cardiovasculaire des personnes."

Si d’autres recherches sont nécessaires pour comprendre le rôle protecteur des environnements naturels urbains sur la santé humaine, le scientifique préconise d’améliorer l'accessibilité et la qualité des espaces verts et des étendues d’eau en ville pour lutter contre les disparités en matière de santé cardiaque liées à l’origine et au quartier.