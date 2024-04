Vivre près d'un espace vert réduit les problèmes émotionnels chez les enfants

L'ESSENTIEL Dans une étude, les enfants vivant près de la nature depuis leur naissance avaient moins de problèmes émotionnels entre l'âge de 2 et 5 ans.

Une plus grande densité d'espaces verts à quelques kilomètres de leur domicile était liée à une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression.

"La petite enfance est une période cruciale pour l'exposition aux espaces verts."

Ces dernières années, plusieurs recherches ont révélé que passer du temps dans des zones verdoyantes était important pour la santé mentale. Cependant, celles examinant les effets sur les jeunes enfants sont peu nombreuses. C’est pourquoi des chercheurs de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill (États-Unis) ont décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

Dépression, anxiété : moins de symptômes chez les enfants de 2 à 5 ans vivant près de la nature

Dans le cadre de ces travaux, ils ont voulu évaluer le lien entre les espaces verts résidentiels et les symptômes d’intériorisation (anxiété et dépression) et d’extériorisation (agressivité et non-respect des règles) précoces. Pour cela, l’équipe a utilisé une cohorte nationale portant sur 2.103 enfants âgés de 2 à 11 ans. "L'exposition à la nature a été mesurée à l'aide d'un indice de végétation par différence normalisé semestriel, c'est-à-dire été et hiver." Dans le détail, des images satellites de la densité de la végétation vivante autour de leur domicile ont été analysées depuis la naissance des jeunes volontaires jusqu'à l'évaluation des résultats. En parallèle, les scientifiques ont aussi analysé les informations fournies par les parents sur le comportement et les émotions des jeunes.

Les enfants qui vivaient près de forêts, parcs ou de prairies depuis leur naissance avaient moins de problèmes émotionnels entre l'âge de 2 et 5 ans. Les résultats ont montré qu'une plus grande densité d'espaces verts à quelques kilomètres du domicile de l'enfant était liée à une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression. Cette association a persisté même après que les auteurs aient pris en compte le sexe de l'enfant, le niveau d'éducation des parents, l'âge à la naissance et la vulnérabilité socio-économique du quartier.

"La petite enfance est une période cruciale pour l'exposition aux espaces verts"

"Nos recherches confirment que la nature est bénéfique pour les enfants. Elle suggère également que la petite enfance est une période cruciale pour l'exposition aux espaces verts. À l'avenir, les chercheurs pourraient examiner quels types d'expériences dans la nature sont liés à la santé mentale précoce des enfants. Nous devrions également étudier comment la création ou la préservation de zones naturelles autour des maisons et des écoles peut faire une différence dans la santé mentale d'un enfant", a conclu Nissa Towe-Goodman, qui a dirigé l’étude.