Les jeunes enfants ayant grandi près de la nature ont des os plus solides

L'ESSENTIEL "L'accumulation de la masse osseuse est influencée par des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie", selon les auteurs.

Les enfants disposant d’espaces verts dans un rayon de 300 à 3.000 mètres autour de leur résidence présentaient une densité minérale osseuse plus élevée.

Ainsi, des interventions ciblées à un stade précoce de la vie pourraient réduire le risque de fracture et/ou d'ostéoporose à l’âge adulte.

Parc, forêt, prairie… Être au contact de la nature durant son enfance est bénéfique pour la santé osseuse. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs belges et hollandais. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue JAMA Network Open.

Densité osseuse : son "accumulation est influencée par des facteurs liés à l'environnement"

"L'accumulation de la masse osseuse est influencée par des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie", ont indiqué les scientifiques. Dans le cadre des travaux, l’équipe a ainsi tenté de déterminer si l'exposition à un espace vert dans sa résidence au début de la vie était associée à un changement de la densité minérale osseuse chez les jeunes enfants.

Pour en avoir le cœur net, les auteurs ont recruté 327 enfants belges à la naissance et les ont suivis pendant quatre à six ans, entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2021. Les scientifiques ont analysé la présence d’espaces verts de plus de trois mètres de hauteur et de végétaux de moins de trois mètres dans plusieurs rayons autour de la résidence des tout-petits. Ensuite, la densité minérale osseuse a aussi été évaluée à l'aide d'une mesure quantitative par ultrasons lors du suivi.

Les enfants élevés près de la nature ont une meilleure santé osseuse

Selon l’étude, les jeunes participants exposés à davantage d'espaces verts dans un rayon de 300 à 3.000 mètres autour de leur domicile avaient une densité minérale osseuse significativement plus élevée. Une association a été observée entre une augmentation de l’écart interquartile de l'espace vert total (21,2 %) et de l'espace vert élevé (19,9 %) dans un rayon de 500 mètres autour de la résidence et une augmentation de la densité minérale osseuse de 27,38 m/seconde et de 25,30 m/seconde. En outre, l’exposition à un espace vert plus important dans un rayon de 1.000 mètres était significativement associée à une réduction des risques d'avoir une faible densité osseuse.

"Ces résultats soulignent l'importance de l'exposition à des espaces verts résidentiels au début de la vie sur la santé des os pendant les périodes critiques de la croissance et du développement, avec des implications à long terme", ont conclu les auteurs.