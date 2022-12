Alzheimer, Parkinson : vivre en pleine nature ralentirait la maladie

L'ESSENTIEL Vivre dans ou autour d'espaces verts et bleus peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur la santé : la recherche montre qu'ils déclenchent des émotions positives et un sentiment de bonheur et réduisent les émotions négatives comme la colère.

Des expériences en laboratoire montrent également que l'exposition à la nature après des événements stressants aide à réduire les réponses au stress du corps, y compris les niveaux de cortisol, l'hormone du stress.

Cela peut avoir une incidence directe sur le développement de la maladie d'Alzheimer puisque des études ont indiqué que des niveaux élevés de cortisol réduisent le volume de l'hippocampe, une zone cérébrale essentielle à la gestion du stress par le corps et à la mémoire.

Vivre dans un environnement plus naturel semble ralentir la progression de maladies neurologiques dévastatrices, telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, et diminuer les risques d'hospitalisation. C'est la conclusion d'une nouvelle étude basée sur 16 ans de suivi du risque de ces maladies chez près de 62 millions d'Américains de 65 ans et plus, dont les résultats ont été publiés le 20 décembre dans JAMA Network Open.

Les environnements naturels réduisent le stress

"Des recherches antérieures ont montré que les environnements naturels, tels que les forêts, les parcs et les rivières, peuvent aider à réduire le stress et à rétablir l'attention, remarque l'auteur principal, Jochem Klompmaker, chercheur postdoctoral à la Harvard T. H. Chan School of Public Health à Boston, dans un communiqué. De plus, les environnements naturels fournissent des cadres pour l'activité physique et les interactions sociales, et peuvent réduire l'exposition à la pollution de l'air, à la chaleur extrême et au bruit de la circulation."

Le Dr Klompmaker et ses collègues ont voulu se pencher sur les effets qu’un environnement naturel pouvait avoir sur la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées ainsi que sur Parkinson. Ils ont donc examiné les admissions à l'hôpital pour ces maladies entre 2000 et 2016 aux États-Unis. Au cours de ces 16 années, près de 7,7 millions de personnes ont été hospitalisées pour la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, et près de 1,2 million ont été hospitalisées pour la maladie de Parkinson.

Plus l'environnement est vert, plus le risque d'hospitalisation est faible

Les chercheurs voulaient savoir si une exposition accrue à la nature réduisait les chances que l'une ou l'autre pathologie progresse rapidement. Ils ont découvert que plus l'environnement d'une personne âgée est vert, plus son risque d'hospitalisation pour l'une ou l'autre des maladies neurologiques est faible. Pour le savoir, les chercheurs se sont basés sur des données d'études géologiques comptabilisant la "verdeur" globale des régions étudiées. Ces données comprenaient la quantité de végétation présente, ainsi que le pourcentage de terres consacrées aux parcs et aux voies navigables.

L'équipe n'a trouvé aucune preuve que les patients vivant dans des zones avec plus de parcs et de voies navigables avaient un risque plus faible d'être hospitalisés avec la maladie d'Alzheimer. Mais le risque d'hospitalisation a diminué chez ceux qui vivaient dans des zones avec plus de végétation dans l'ensemble.

Les résultats étaient encore plus positifs en ce qui concerne la maladie de Parkinson : selon toutes les mesures étudiées, vivre dans un environnement plus vert signifiait un risque d'hospitalisation plus faible. Pour chaque augmentation de 16 % de la couverture du parc, le risque d'hospitalisation due à la maladie de Parkinson a diminué de 3 %. Et en vivant dans un code postal qui contenait 1 % ou plus de point d'eau, le risque d'hospitalisation pour la maladie de Parkinson a diminué de 3 % par rapport à ceux qui vivaient dans des codes postaux avec moins de masses d'eau.