Addiction aux jeux d’argent : écouter des sons de la nature aiderait à y mettre fin

L'ESSENTIEL Être exposé à des bruits d’insectes aiderait à être moins stressé et plus détendu.

Le stress est l'un des principaux facteurs contribuant au développement et à la rechute d’une addiction aux jeux d’argent.

La thérapie par la nature diminue aussi les émotions négatives.

On le sait : une dépendance aux jeux d’argent peut avoir de graves conséquences économiques, sociales, mentales et physiques sur les personnes touchées. Le stress est l'un des principaux facteurs contribuant au développement et à la rechute de ce trouble. Cependant, la pratique d'activités et de loisirs alternatives, comme les bains de forêt ou "shinrin-yoku", seraient efficaces pour réduire les angoisses et ainsi réduire l'incidence de la dépendance. Pour en savoir plus sur les effets de l’exposition à la nature sur l’addiction aux jeux d’argent, des chercheurs de l’université de Chiba (Japon) ont mené une étude publiée dans la revue Journal of Integrative and Complementary Medicine.

Stress : écouter des bourdonnements d’insectes ou des bruits de circulation

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont tenté d’explorer le potentiel de la "thérapie par la nature" pour réduire les réactions au stress. Ils ont recruté 22 personnes âgées de 25 à 60 ans. Ces derniers ont été diagnostiqués comme "joueurs pathologiques". Les participants ont été divisés et répartis en deux groupes. Le premier groupe a dû écouter des bourdonnements et des bruits d’insectes. Quant au reste des volontaires, ils ont été exposés à des bruits de circulation à un carrefour. Pour tester les effets physiologiques et psychologiques, l'activité nerveuse autonome des adultes a été évaluée à l'aide de capteurs de variabilité de la fréquence cardiaque. Un système de spectroscopie mesurait aussi les changements dans les concentrations d'oxyhémoglobine dans le cortex préfrontal bilatéral. Ensuite, les participants ont dû indiquer leur ressenti.

Addiction aux jeux d’argent : les sons de la nature induisent une relaxation

D’après les résultats, les volontaires ont ressenti "un confort et ont eu des sensations plus naturelles" après avoir écouté les bruits des insectes. Les sons de la nature ont aussi réduit les émotions négatives et la perturbation de l'humeur. Selon les auteurs, l'exposition à des stimuli naturels induit une relaxation physiologique et d'autres effets positifs chez les patients. Ainsi, ils estiment que la thérapie par la nature peut aider à diminuer les risques de rechute en cas d’addiction aux jeux d’argent. Dans un communiqué, l’équipe précise que des recherches supplémentaires sont tout de même nécessaires pour explorer ces effets à long terme chez les personnes souffrant de troubles de la personnalité.