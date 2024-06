Démence : voici ce qui augmente considérablement vos risques d'en souffrir

L'ESSENTIEL Le principal facteur de risque de la démence est l’hypertension artérielle.

Il s’agit d’une affection cardiovasculaire qui peut rester silencieuse pendant longtemps.

Deux autres facteurs de risque sont en augmentation : l’obésité et le diabète.

Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Hyperglycémie, tabagisme, surpoids ou obésité, sédentarité… Plusieurs facteurs augmentent le risque de démence mais, d’après une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet Public Health, le plus important serait l’hypertension artérielle.

L’hypertension artérielle, principal facteur de risque de la démence

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de l'University College de Londres (UCL) ont analysé 27 études impliquant des personnes atteintes de démence à travers le monde. Les données avaient été collectées entre 1947 et 2015. Forts de ces données, les scientifiques ont pu déterminer quels étaient les facteurs de risque les plus importants.

Résultat : l’hypertension artérielle est le principal facteur de risque. Il s’agit d’une affection cardiovasculaire qui concerne un adulte sur trois en France, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), mais seulement la moitié le sait car cette maladie peut rester silencieuse pendant longtemps.

Les personnes qui ne ressentent aucun symptôme peuvent mettre plus de temps à être diagnostiquées. Sans qu’il s’en rendent compte, la maladie peut donc progresser et atteindre d’autres organes.

D’autres facteurs de risque de la démence

Durant leurs travaux, les chercheurs ont aussi observé deux autres tendances. La première est que l’obésité et le diabète, qui sont en augmentation, constituent désormais des facteurs de risques très importants de la démence.

Entre 1990 et 2022, le pourcentage d’adultes obèses a plus que doublé, passant de 7 % à 16 % selon l’OMS. Même constat pour le diabète. Toujours d’après l’OMS, “le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014.”

En revanche, le tabagisme et un faible niveau d’éducation - deux éléments en recul dans les sociétés étudiés - ont de moins en moins d’impact sur la démence.

En ce qui concerne l’hypertension artérielle, les chercheurs rassurent : une fois dépistée, l’hypertension artérielle peut être traitée. Pour cela, les patients doivent suivre des mesures hygiéno-diététiques (alimentation équilibrée, pratique d’une activité physique régulière, etc.) et un traitement. Néanmoins, 10 à 30 % des personnes hypertendues sont résistantes aux traitements.