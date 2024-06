Très courante, cette chimiothérapie provoque à long terme des problèmes d'audition

L'ESSENTIEL Les auteurs d'une nouvelle recherche ont suivi pendant 14 ans des hommes traités par une chimiothérapie à base de cisplatine afin de vaincre un cancer du testicule.

Bilan : 78 % d'entre eux éprouvent aujourd’hui des difficultés significatives à entendre.

Les scientifiques ont également constaté que des doses plus élevées de cisplatine entraînaient une perte auditive plus grave.

Une étude interdisciplinaire vient de démontrer qu’une des formes les plus courantes de chimiothérapie peut considérablement impacter l’audition des malades à long terme.

Chimiothérapie à base de cisplatine : 78% des malades ont du mal à entendre

Publiés dans le Journal of the American Medical Association Oncology, les auteurs de la recherche ont suivi pendant 14 ans des hommes traités par une chimiothérapie à base de cisplatine afin de vaincre un cancer du testicule. Bilan : 78 % d'entre eux éprouvent aujourd’hui des difficultés significatives à entendre, ce qui a un impact négatif sur leur qualité de vie.

Les scientifiques ont également constaté que des doses plus élevées de cisplatine entraînaient une perte auditive plus grave et plus progressive, en particulier chez les patients souffrant d’hypertension artérielle ou d’une mauvaise santé cardiovasculaire.

"La plupart des malades ne font toujours pas tester leur audition avant, pendant ou après la chimiothérapie. Dans ce cas précis, notre étude souligne la nécessité d'évaluations auditives régulières pour gérer et atténuer les dommages auditifs à long terme" indique l’autrice de l’étude Victoria Sanchez, par ailleurs professeur agrégé au département d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'USF Health.

"Cette recherche donne aux oncologues les informations dont ils ont besoin pour explorer d'autres plans de traitement susceptibles de réduire les effets secondaires à long terme", ajoute-t-elle.

"L'audition est essentielle car elle nous permet de rester connecter au monde que nous aimons et à éviter le danger", rappelle-t-elle.

"Il est extrêmement important de continuer à suivre les patients de la cohorte tout au long de leur vie. Leur âge médian actuel n'est que de 48 ans mais à terme, ils entreront dans la période où la perte d'audition liée à l'âge commence également à se développer", déclare également le Dr Lois B. Travis.

Qu'est-ce qu'une chimiothérapie ?

La chimiothérapie a pour but la destruction des cellules cancéreuses par des mécanismes non spécifiques.

"Certaines chimiothérapies peuvent être administrées par voie orale, d'autres par voie intraveineuse, certaines sont peu toxiques, d'autres plus... De même, les différentes tumeurs ne sont pas sensibles aux mêmes chimiothérapies", indique l’institut Gustave Roussy. La chimiothérapie ne désigne donc pas un médicament, mais un principe de traitement qui regroupe un large éventail de soins.