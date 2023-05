Chimiothérapie : comment le cannabis peut influer sur les effets secondaires

L'ESSENTIEL En moins d'une heure, le cannabis a considérablement soulagé les douleurs des personnes atteintes du cancer et bénéficiant d’une chimiothérapie.

Deux semaines après avoir consommé du cannabis, les patients ont signalé une amélioration de la qualité du sommeil.

Grâce à cette réduction des douleurs, "les volontaires ont eu l'impression d'avoir les idées plus claires."

Chute des cheveux, nausées, diarrhée, fatigue… Ces différents symptômes sont provoqués par les médicaments de chimiothérapie, qui sont actifs essentiellement sur les cellules se divisant rapidement. Pendant et après ce traitement, certains patients présentent des troubles du sommeil et souffrent d’un "brouillard cérébral" ou "brain frog" en anglais. Ce dysfonctionnement cognitif se manifeste par des trous de mémoire, des difficultés à se concentrer ou une sensation de fatigue intellectuelle.

25 adultes atteints d’un cancer ont consommé du cannabis durant deux semaines

Récemment, des scientifiques l'université du Colorado, à Boulder (États-Unis), ont découvert que le cannabis pouvait atténuer certains de ces effets secondaires, y compris ceux qui affectent le cerveau des malades. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Exploration in Medicine. Au total, 25 adultes souffrant d’un cancer et bénéficiant d’une chimiothérapie ont participé à ces travaux. Il leur a été demandé de consommer du cannabis pendant deux semaines. Lors de trois consultations, leurs niveaux de douleur, leurs habitudes de sommeil et leurs capacités cognitives ont été évalués. Les volontaires ont également dû remplir un questionnaire pour évaluer leur fonction cognitive.

Cannabis : "plus la douleur diminuait, plus la cognition semblait s'améliorer"

Selon les auteurs, en moins d'une heure, le cannabis a considérablement soulagé les douleurs des patients mais a altéré dans un premier temps leurs fonctions cognitives, tout en leur donnant une sensation d'euphorie. Après deux semaines de consommation, les participants ont signalé une amélioration de la qualité du sommeil et aussi de leurs fonctions cognitives, notamment le temps de réaction. "Les volontaires ont eu l'impression d'avoir les idées plus claires. Plus la douleur diminuait, plus la cognition des patients semblait s'améliorer", a expliqué Angela Bryan, auteur des travaux, dans un communiqué.

Bien que des recherches de plus grande envergure soient nécessaires avant de tirer des conclusions, l’équipe affirme que ces résultats soulèvent une possibilité. "Si certaines formes et certains dosages de cannabis destinés à soulager la douleur peuvent altérer la pensée à court terme, d'autres pourraient améliorer la cognition à long terme en réduisant la douleur."