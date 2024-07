Quelles sont les 4 maladies lourdes couramment provoquées par l’obésité ?

L'ESSENTIEL Une personne est considérée comme obèse si son indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30.

Plus de 10 millions de Français souffrent d’obésité en France.

Cette maladie est souvent associée à d’autres problèmes de santé importants.

Alors que plus de 10 millions de Français sont touchés par cette pathologie, les nouvelles données de l'étude OFÉO 2024 indiquent plusieurs comorbidités majeures liées à l'obésité.

1/ L'hypertension artérielle.

L'hypertension artérielle (HTA) est souvent associée à l’obésité. Elle touche 22 % de la population totale, 36 % des personnes en situation d'obésité et 39 % de celles en situation d'obésité sévère.

2/ Le diabète.

Le diabète, présent chez 9 % de la population générale, affecte 17 % des personnes en situation d'obésité et grimpe à 21 % pour celles en situation d'obésité sévère.

3/ Les troubles psychologiques.

Les troubles psychologiques tels que la dépression affectent 14 % de la population globale. Ce pourcentage atteint 18 % chez les personnes en situation d'obésité sévère.

4/ L'apnée du sommeil.

Enfin, le syndrome d'apnée du sommeil, qui touche 9 % de la population générale, présente une prévalence de 20 % chez les personnes en situation d'obésité et 25 % chez celles en situation d'obésité sévère.

"Ces résultats soulignent l'urgence d'interventions efficaces et d'une prise en charge multidisciplinaire pour cette population à risque", estime la Ligue contre l’obésité au vu de ces chiffres.

"La prévalence élevée de comorbidités graves telles que l'hypertension, le diabète et les troubles psychologiques parmi les personnes en situation d'obésité indique que des efforts accrus en matière de prévention et de traitement sont nécessaires pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie de ces individus", ajoute l’institution.

A partir de quand parle-t-on d'obésité ?

En 2020, 30,3 % des adultes en France métropolitaine étaient en situation de surpoids. Cette prévalence a légèrement augmenté en 2024 à 30,8 %, ce qui indique une relative stabilité dans cette catégorie. La situation d'obésité a en revanche montré une augmentation plus significative, sa prévalence globale étant passée de 17 % en 2020 à 17,9 % en 2024. Cette hausse est particulièrement marquée dans les catégories d'obésité sévère et massive, signalant une progression vers des formes plus graves.

Le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Une personne est considérée comme en surpoids si son indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 25 et comme obèse si celui-ci dépasse 30.

L’obésité est le fruit d’une interaction complexe de déterminants biologiques, économiques, sociaux et environnementaux, dont l’impact varie selon les prédispositions génétiques et épigénétiques des individus.