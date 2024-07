Cet exercice quotidien peut vous aider à mieux dormir

L'ESSENTIEL La pleine conscience contribue à une meilleure qualité de sommeil.

Cela pourrait être lié à son action sur notre gestion des émotions, aussi bien négatives que positives.

Elle pourrait être utilisée pour aider à surmonter le stress lié au travail.

Le travail peut générer du stress. Chez certaines personnes, cela se traduit par des insomnies. Selon une étude de l’Université de Floride du Sud, la pratique de la méditation de pleine conscience pourrait les aider. D’après les résultats, parus dans la revue Health Psychology, la pleine conscience permettrait de réduire le stress et d’améliorer la qualité du sommeil. Cet état est défini comme l’attention portée au moment présent. "Il s’agit d’être pleinement en contact avec l’instant présent plutôt que de revivre le passé ou d’anticiper le futur", précise l’université de Laval au Canada. Elle peut être pratiquée de différentes manières : en méditation assise ou en méditation en marchant, pendant une séance de yoga mais aussi dans les activités du quotidien. Dans ce dernier cas, il s’agit d’accomplir des tâches en se concentrant sur le moment et l’activité en elle-même.

Sommeil et pleine conscience : une étude réalisée avec des infirmières

Pour ces travaux, les chercheurs ont recruté 144 infirmières. Ils précisent que la profession les a intéressé en raison des "horaires longs et irréguliers" et de "l’environnement de travail très stressant", qui entraînent souvent des problèmes de sommeil. Pendant deux semaines, ils ont suivi leur santé, leur capacité à rester concentrées sur leur action du moment, et la fréquence des pensées négatives, notamment grâce à des questionnaires, remplis trois fois par jour. Les participantes ont aussi donné des informations sur la qualité de leur sommeil. "Nous savons qu'un bon sommeil nous régénère physiquement et psychologiquement, et nous rend plus heureux, plus en sécurité et encore plus efficaces au travail, indique Claire Smith, autrice de l’étude et professeure adjointe de psychologie à l’Université de Floride du Sud. Nous voulions explorer quels aspects du sommeil sont influencés par la pleine conscience et pourquoi."

L’analyse des réponses et des données montre que la pleine conscience aide les infirmières à ressentir moins d’émotions négatives. "Les résultats mettent en lumière le lien entre la pleine conscience et la régulation des émotions, ainsi que la manière dont les gens gèrent les situations stressantes, comme une difficulté au travail", observe l'autrice de l’étude.

Stress et sommeil : comment améliorer la santé au travail ?

"La pleine conscience est un sujet brûlant, mais nous devons comprendre pourquoi elle fonctionne, estime Claire Smith. Notre recherche consiste à retourner à la planche à dessin pour comprendre les raisons qui se cachent derrière les bienfaits de la pleine conscience au travail." Pour la scientifique, ces résultats pourraient "aider les employeurs à prendre de meilleures décisions concernant la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer la santé de leurs travailleurs".

Elle cite notamment la mise en place de programmes dans les entreprises, à base de yoga ou de méditation de pleine conscience. La scientifique et son équipe recommandent de poursuivre les travaux sur ces sujets pour "explorer les meilleures méthodes capables de réduire le stress lié au travail et la manière dont elles s'appliquent à différentes professions, y compris les environnements de bureau plus traditionnels en dehors des soins de santé".