Festivals et concerts de l'été : comment bien protéger son audition ?

L'ESSENTIEL 6 millions de moins de 35 ans souffrent aujourd’hui d’acouphènes en France, et 12 % des moins de 18 ans sont concernés par l’hyperacousie.

Pour endiguer ce phénomène, l'association JNA explique comment protéger ses oreilles lors des concerts et des festivals de l'été.

Aujourd’hui, toute une gamme de protections existe, du simple bouchon mousse aux bouchons moulés sur mesure en passant par des silicones à filtre.

Alors que les divertissements de l’été ont démarré avec les festivals et les concerts, l’association JNA explique comment bien protéger son audition lors de tels événements.



"En fonction des constitutions personnelles, vivre le son sans protection, c’est jouer à la roulette russe avec les cellules sensorielles de l’oreille. 6 millions de moins de 35 ans souffrent aujourd’hui d’acouphènes en France, et 12 % des moins de 18 ans sont concernés par l’hyperacousie", indique l’association dans un communiqué de presse.

Comment protéger ses oreilles contre des volumes sonores importants ?

Aujourd’hui, toute une gamme de protections de l'ouïe existe, du simple bouchon mousse aux bouchons moulés sur mesure en passant par des silicones à filtre. "Si les bouchons « mousse » à usage unique atténuent toutes les fréquences, les protections à filtre permettent de garder de bonnes sensations", indiquent les experts.

Protection des oreilles pendant les concerts et les festivals : quels budgets ?

Il existe des protections de l'audition pour tous les budgets : 3 euros pour la paire de bouchons mousse , 25 euros en moyenne pour des bouchons silicone à filtre et 150 euros la paire de bouchons sur mesure à filtre. N’oublions pas les enfants, avec "les casques kids" à moins de 20 euros.



"Plus on s’éloigne des sources sonores et plus la pression acoustique du son diminue", ajoutent les spécialistes.

Concerts et festivals : où se procurer des protections de l’ouïe ?

Il est possible d'acheter des protections de l'audition en supermarché, sur internet, dans les pharmacies, dans les magasins de musique, chez les audioprothésistes et lors des grands concerts.

Comment se rendre compte de la puissance sonore ambiante ?

Une simple application sonomètre gratuite sur le smartphone permet d’indiquer le volume sonore en dB lors d'événements musicaux. Au-delà de 80 dB de puissance, l’oreille est en danger.



"Autre indication : si vous ne comprenez pas la parole de quelqu'un à moins de 1 mètre, c’est que le son est trop fort !", précise l’association JNA.



"On écoute le bruit avec ses oreilles de manière réflexe. Les mécanismes fondamentaux de l’organe sont les mêmes qu’à l’époque de l’Homme de Neandertal, époque où le son restait à l’état naturel", rappelle-t-elle pour finir. "En France, la prévention de l'ouïe reste insuffisante, même après des mesures comme la réduction des niveaux sonores dans les lieux de divertissement ou la promotion des protections auditives lors des concerts et des festivals", conclut-elle.