Acouphènes : «Grâce au massage et au bruit de l’eau, les patients n’y pensent plus»

- Pourquoi Docteur : En France, les acouphènes touchent environ 10 % à 18 % de la population. Si une cause est diagnostiquée lors du bilan avec un médecin oto-rhino-laryngologique, son traitement permet de supprimer ou diminuer ces bourdonnements, sifflements ou encore grincements. Dans les autres cas, aucun traitement spécifique n'existe. Quelle est la meilleure prise en charge pour réduire la gêne et améliorer le quotidien des patients ?

Johann Banon : En effet, de plus en plus de personnes souffrent d’acouphènes et ne sont pas au courant. Ils vivent avec. Ces bruits générés spontanément dans la voie auditive surviennent, en général, à cause du stress, des traumatismes acoustiques, un bouchon de cérumen ou encore un choc psychologique (par exemple un décès), ou un trouble musculaire ou articulaire.

Pour que la prise en charge de ce trouble auditif soit efficace, elle doit être pluridisciplinaire. C’est le cas aux Thermes. Au cours d’une cure de six jours, les personnes acouphéniques rencontrent plusieurs spécialistes dont les compétences sont complémentaires, tels qu’un médecin thermal ORL, un psychologue, un audioprothésiste, une enseignante APA (activité physique adaptée), une sophrologue, une diététicienne et une équipe de kinésithérapeutes et d'ostéopathes, dont je fais partie. À la fin du programme, les patients font le point sur ceux qui les ont plus aidés et vont chercher près de chez eux les professionnels exerçant la pratique qui leur font du bien.

- En tant que kinésithérapeute-ostéopathe, quel est votre rôle dans la prise en charge des acouphènes ?

En kinésithérapie, on va tenter de diminuer les acouphènes en favorisant la détente grâce à des massages.

"En ostéopathie, on va prendre en charge les acouphènes liés à des troubles somato-sensoriels"

- Comment se déroule une séance de kinésithérapie pour une personne acouphénique ?

Dans un premier temps, on fait un bilan avec chaque patient. Ensuite, lors des soins thermaux, on les allonge sur une rampe d’eau thermale qui est à 37°C, soit la température du corps. Cela procure du bien-être et favorise la détente. Puis, on vient travailler, plus précisément, masser le dos et les cervicales. Grâce au massage et au bruit de l’eau, les patients ne pensent plus aux acouphènes. On les emmène dans un autre univers.

- Quelle est la différence avec une séance d’ostéopathie ?

C’est complètement différent. Bien évidemment, on fait aussi un bilan au début. En ostéopathie, on va prendre en charge les acouphènes liés à des troubles somato-sensoriels, c’est-à-dire des bruits générés par un trouble mécanique, par exemple un problème au niveau de la mâchoire ou des trompes d’Eustache. Ainsi, on va travailler sur la mâchoire, les nerfs trijumeaux et faciaux, qui peuvent être irrités. Pour être plus précis, on travaille sur des zones de contraintes où se trouvent ces pièces anatomiques et on cherche à les libérer ce qui a pour but de diminuer les inflammations.

Acouphènes : ne "pas avoir peur d’aller vers d’autres sons afin de stimuler le cerveau"

- Quelle est la valeur ajoutée par l’eau thermale ?

Le fait d’écouter le son de l’eau et d’être dans un autre milieu permet d’avoir une perception auditive différente. Au quotidien, il convient d’essayer de faire abstraction des bourdonnements, des sifflements ou encore des grincements. Pour ne plus se focaliser sur ces bruits, il ne faut pas avoir peur d’aller vers d’autres sons afin de stimuler le cerveau.

- En cas d’acouphènes, existe-t-il des exercices de kinésithérapie ou d’ostéopathie à faire chez soi ?

C’est compliqué de donner des exercices aux patients. Il faut qu’un spécialiste soit présent pour vérifier que ces derniers les fassent en toute sécurité. En revanche, à la maison, ils peuvent miser sur des exercices de relaxation et de détente, comme la sophrologie ou la méditation, qui vont les aider à lâcher prise, car, pour rappel, les acouphènes augmentent avec le stress. On le sait : ce n’est pas simple de gérer les pressions liées à la vie professionnelle, de couple ou de famille. Il est aussi préconisé de stimuler d’autres sens, tels que le goût et l’odorat, pour activer d’autres régions du cerveau, ce qui permet de faire moins attention aux acouphènes.