Acouphènes : les patients aiment moins la musique

L'ESSENTIEL Plus de 8 millions de Français sont atteints d’acouphènes.

Chez ces patients, l’attention et la vigilance sont moins fortes.

Ils sont également davantage dérangés par la musique.

En France, plus de 8 millions d’adultes souffrent d'acouphènes, selon l’Assurance maladie. "Son impact psychosocial est considérable : anxiété, dépression, stress, irritabilité, troubles de la concentration et du sommeil, ce qui a des effets néfastes sur la communication, l'éducation, l'épanouissement professionnel, la santé mentale et la qualité de vie", ont indiqué des chercheurs de l’hôpital européen Georges-Pompidou, la Pitié-Salpêtrière et l’Institut du cerveau et l’université de Lille.

L’attention et la vigilance sont moins fortes chez les patients souffrant d’acouphènes

Dans une récente étude, appelée "Audicog", les scientifiques français ont voulu examiner la physiopathologie des acouphènes, les aspects socio-émotionnels, cognitifs et psychoacoustiques associés à ce trouble auditif. Pour les besoins des travaux, relayés par FranceInfo, ils ont recruté près de 300 personnes dont la moitié percevait des sons ou sensations auditives, notamment des sifflements, des bourdonnements ou des grésillements, qui ne sont pas causées par un bruit extérieur.

D’après les résultats, les personnes souffrant d’acouphènes sont moins attentives et vigilantes. "Si j'ai un acouphène, mon attention sera sur l'acouphène et il n'y aura plus assez de ressource pour aller s'occuper de ce qui peut être menaçant à l'extérieur. Cela laisse la porte ouverte à des thérapies qui seraient ciblées sur ce dysfonctionnement spécifique, on pourrait faire des techniques de rééducation attentionnelle, on pourrait rééduquer en faisant de la musicothérapie", a expliqué, à FranceInfo, le docteur Alain Londero, médecin ORL à l’hôpital européen Georges-Pompidou.

Acouphènes : "Le plaisir qu'il ressentait auparavant à la musique est moins important"

Les auteurs ont également constaté que les participants touchés par ce trouble auditif étaient davantage dérangés par la musique. "Le plaisir qu'il ressentait auparavant à la musique est moins important. Ce que nous disent les patients, c'est que depuis qu'ils ont leur acouphène, ils ont du mal à aller à un concert", a précisé le spécialiste.