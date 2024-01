Acouphènes : «Certains aliments peuvent diminuer ou augmenter leur fréquence et leur intensité»

- Pourquoi Docteur : Quel est le lien entre l’alimentation et les acouphènes ?

Gaëlle Girier : Pour rappel, les acouphènes sont des bruits que l’on entend dans une seule oreille ou les deux sans qu’ils proviennent du monde extérieur. Les sons perçus, qui retentissent sur la qualité de vie des patients, peuvent ressembler à des gazouillis, des cliquetis, des grincements, des bourdonnements ou encore des sifflements. Ces derniers surviennent après un évènement, comme un concert, ou apparaissent à cause d’un bruxisme, d’un choc émotionnel ou à une exposition sonore prolongée sur son lieu de travail. Ils peuvent être plus intenses dans certaines circonstances, telles que des épisodes de stress ou de la fatigue. Ces perceptions de sons ou ces sensations auditives sont, ainsi, liées à l’état neurologique. Plus le cerveau est excité, moins le cortex auditif est sensible et joue sa fonction de filtre.

Pour éviter cela, il convient d’adopter un mode de vie sain, c’est-à-dire apprendre à gérer son stress, avoir un sommeil de bonne qualité et aussi modifier son alimentation pour soulager les acouphènes. Car oui, certains aliments peuvent diminuer ou augmenter leur fréquence et leur intensité. Mais attention, il n’existe pas de régime anti-acouphènes. Ainsi, il n’y a pas d’aliments à bannir, tout est une question d’équilibre. Si les adultes souffrant d’acouphènes sont trop stricts, ils vont être stressés. Ils ont déjà suffisamment de souffrances, il ne faut pas qu’ils mettent leurs petits plaisirs aux oubliettes.

Acouphènes : les "aliments addictifs favorisent les émotions négatives, le stress et l’anxiété"

- En cas d’acouphènes, quels sont les aliments à éviter ?

Lorsque l’on souffre d’acouphènes, il est déconseillé d’ingérer des excitants, comme le thé, le café ou le tabac. Les produits sucrés, à savoir l’alcool, les sodas ou le chocolat noir, doivent aussi être rayés de la liste. Ces aliments addictifs favorisent les émotions négatives, le stress et l’anxiété, ce qui accroît la fréquence et l’intensité des bruits générés spontanément dans la voie auditive.

On évite également les graisses animales saturées, par exemple le fromage, la charcuterie, la crème, l’huile de palme, car il augmente le taux de cholestérol et détériore la circulation sanguine. Autre aliment contre-indiqué : le sel. Sa consommation entraîne de l’hypertension artérielle, ce qui a aussi un impact sur la micro-circulation sanguine de l’oreille interne et cause des bourdonnements. Les produits allergisants, comme le chocolat, le lait, le soja ou les agrumes, sont aussi déconseillés, car ils provoquent des maux de têtes et des sifflements, des grincements ou encore des grésillements.

- Sur quels produits alimentaires faut-il miser ?

Les personnes atteintes d’acouphènes devraient privilégier les aliments riches en antioxydants. Dans la liste, on retrouve les baies et les fruits (les framboises, les fraises, les mûres, les pommes, les abricots), les fruits secs (les pruneaux, les raisins secs), les oléagineux (les amandes, les noix de Pécan), les légumes (les brocolis, les artichauts, les choux, les poivrons, les épinards), les poissons (le thon, les crevettes, le saumon). Ces derniers protègent les cellules contre le stress oxydatif.

Il est aussi préconisé aux patients de manger des aliments riches en magnésium, qui régule le système nerveux. En cas d’acouphènes, on se tourne également vers des produits ayant une forte teneur en vitamine A. Elle intervient dans le renouvellement des cellules de l’oreille. En clair, l’idéal est d’adopter une alimentation crétoise et méditerranéenne.

"Tenir un journal" pour "détecter les facteurs favorisant et diminuant les acouphènes et agir en conséquence"

- Afin de pouvoir réduire la fréquence et l’intensité des acouphènes, les patients doivent ainsi adopter de bonnes habitudes alimentaires. Mais comment font-ils pour les garder ?

Durant la cure spécialisée en acouphènes, dont la durée est de 6 jours aux Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc, l’idée est, dans un premier temps, de reprendre les bases de la diététique. Avec tout ce qui est dit sur l’alimentation, les patients sont perdus. Il faut ainsi leur expliquer quoi et comment manger en cas d’acouphènes afin qu’ils prennent conscience de certaines choses. Ensuite, on leur recommande de se fixer des petits objectifs alimentaires et de consulter un spécialiste près de chez eux pour pouvoir les aider à garder de bonnes habitudes.

- Quels autres conseils pourriez-vous donner aux personnes atteintes d’acouphènes ?

Pendant l’atelier diététique, on préconise aux curistes de tenir un journal pendant deux semaines ou un mois, ce qui leur permet de détecter les facteurs favorisant et diminuant les acouphènes et d’agir en conséquence. Ces derniers sont encouragés à noter ce qu’ils mangent, leur humeur, l’heure du lever et du coucher, les heures des repas, la présence, la fréquence et l’intensité des bourdonnements. Par exemple, si les patients constatent que les acouphènes augmentent après avoir ingéré des excitants et des aliments sucrés, ils devraient substituer leur consommation, en prenant un bain ou en faisant une balade, pour calmer leur envie, et éviter d’être stressé et frustré.