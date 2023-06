Acouphènes : la thérapie par laser serait efficace

L'ESSENTIEL Quelque 750 millions de personnes souffrent d'acouphènes dans le monde.

Des chercheurs ont comparé plusieurs traitements contre ce trouble auditif chronique : ils ont conclu que les plus efficaces étaient l'acupuncture au laser ainsi que la stimulation laser transméatale de faible puissance.

Ils avancent que les thérapies par laser contre les acouphènes favorisent l'irrigation périphérique, la prolifération des cellules de l'oreille interne et la production de collagène.

Les acouphènes sont une affection courante qui touche environ 750 millions de personnes dans le monde. Lorsque ces bourdonnements ou sifflements dans les oreilles sont chroniques, ils peuvent être particulièrement difficiles à soigner. Il existe plusieurs options de soins contre les acouphènes. Après les avoir comparées, des chercheurs de l'Optics and Photonics Research Center de São Paulo estiment que la thérapie par laser est le traitement le plus efficace.

Thérapie par laser : la méthode la plus efficace contre les acouphènes selon l'étude

Pour cette étude publiée dans la revue Journal of Personalized Medicine, les scientifiques ont réuni plus de 100 patients atteints d'acouphènes idiopathiques (sans cause apparente) chroniques, âgés de 18 à 65 ans. Ils les ont répartis au hasard en dix groupes. Chacun d'entre eux suivait un type de traitement : l'acupuncture au laser, le dichlorhydrate de flunarizine, le Ginkgo biloba (une plante médicinale) ou encore la stimulation laser à faible intensité du conduit auditif interne (seule ou associée à la vacuothérapie, aux ultrasons, au G. biloba ou le dichlorhydrate de flunarizine).

Après 4 semaines de soins, les meilleurs résultats ont été observés chez les patients soignés par acupuncture au laser seule ou par stimulation laser de faible puissance seule. Dans ce dernier cas, les acouphènes s'amélioraient encore plus lorsque le temps d'irradiation était passé de 6 minutes à 15 minutes.

"Les effets positifs incluent l'action anti-inflammatoire et la relaxation. Nous pensons que la thérapie au laser peut augmenter l'irrigation périphérique, qui peut être la principale cause du problème dans de nombreux cas, ainsi que stimuler la prolifération des cellules de l'oreille interne et la production de collagène", précise Vitor Hugo Panhóca, chercheur au CEPOF, dans un communiqué paru le 21 juin 2023.

Acouphène : il faut vérifier les effets des thérapies au laser sur le long terme

Pour les chercheurs, leurs travaux ouvrent la voie à la création d'un possible protocole de thérapie au laser contre les acouphènes. Les professionnels de santé pourraient ainsi utiliser ce soin de manière plus efficace pour soulager les symptômes chez les patients souffrant de ce trouble réfractaire selon eux.

"Comprendre comment fonctionnent les thérapies efficaces nous aidera à nous concentrer sur les approches les plus productives dans les études à venir. Cela fait partie de la courbe d'apprentissage lorsque vous innovez dans des traitements de santé comme celui-ci", indique le Vitor Hugo Panhóca.

Toutefois, le scientifique prévient que des études sur les effets à long terme de la thérapie au laser sont nécessaires avant la mise en place généralisée d'un protocole de soin.